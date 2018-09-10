أطلقت شركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا سماعات الأذن Sony WF-SP700N، وهي أول سماعات في العالم مقاومة لرذاذ الماء ولاسلكية فعلياً ومجهزة بتقنية عزل الضوضاء بشكل تلقائي، متوجهة بذلك إلى عشاق الرياضة ومحبي الموسيقى في دولة الامارات العربية المتحدة الذين يبحثون عن منتجات أنيقة، حيث تتميز سماعات الرأس WF-SP700N بجودتها العالية وبأنها سماعات رياضية كاملة الوظائف.

وتشكل سماعات WF-SP700N خياراً ممتازاً للأشخاص الذين يمضون ساعات طويلة يمارسون تمارين الكارديو عالية الحدة أو جلسات اليوجا، وبإمكان أي شخص كثير التنقل ويحتاج إلى الحرية للتنقل أن يستخدم سماعات الرأس اللاسلكية من دون الارتباك بالأسلاك أو الكابلات.

وتعتبر سماعات WF-SP700N ممتازة للأشخاص الذين يعملون خارج المكتب لكونها مجهزة بتقنية رقمية لعزل الضوضاء وبتصميم مقاوم لرذاذ الماء، ويستطيع المستخدمون بفضل هذه التقنية أن يركزوا بشكل أفضل على تمرينهم، ولاسيما في نادٍ رياضي تعم فيه الضجة.

ويستطيع المستخدمون أثناء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق أن يشغلوا نمط الصوت المحيط Ambient Sound ليبقوا متيقظين للأصوات المحيطة بهم، أما في النادي الرياضي، فتتيح أيضاً ميزة الصوت المحيط للمستخدمين أن يسمعوا الأصوات الضرورية المرتبطة بالتمرين، مما يجعل من هذه السماعات خير رفيق رياضي.

وتدعم سماعات الرأس هذه تقنية الصوت الشهيرة EXTRA BASS من سوني، والتي تضفي على الموسيقى صوتًا بترددات منخفضة أقوى للتركيز على تحسين الاداء عند استخدامها مع تقنية عزل الضوضاء، كما تتميز بمقاومتها لرذاذ الماء وفقًا لمعيار IPX4، مما يتيح للأشخاص استخدامها في حالات المطر أو العرق من دون أن تتضرر.

وتبقى سماعات الرأس بشكل آمن داخل الأذن بفضل تصميمها المقوس، وتتوافر بعدة خيارات لونية هي الوردي والأسود والأبيض، وقد اختيرت هذه الألوان لتتناسب مع أي لباس رياضي ولتناسب موضة ارتداء الألبسة الرياضية والترفيه خارج النادي الرياضي.

وتأتي سماعات الرأس WF-SP700N مع علبة شاحنة مدمجة تفتح بلمسة واحدة، وتتميز ببطارية يصل عمرها إلى حوالى ثلاث ساعات، بالإضافة إلى شحنتين إضافيتين من العلبة، أي ما مجموعه تسع ساعات من التشغيل بين الشحنات.

وتتميّز سماعات الرأس WF-SP700N أيضاً بتكنولوجيا اتصالات المجال القريب NFC، والتي تتصل بالعلبة بلمسة واحدة، وتتناسب مع تطبيق Sony Headphones Connect الذي يضم الآن ميزة إعدادات الصوت السريعة لكي يتمكن المستخدمون من تعديل إعدادات الموازن المفضلة لديهم والتحكم بالصوت المحيط بلمستي زر على سماعات الرأس.

وتعتزم شركة سوني تعديل سماعات الرأس العازلة للضوضاء لتتناسب أكثر مع مساعد جوجل الذكي Google Assistant من خلال عملية تحديث، وتعمل سماعات الرأس WF-SP700N المجهزة بهذه التقنية وكأنها موقع جوجل شخصي حاضر على الدوام للمساعدة من خلال طرح الأسئلة وسماع الموسيقى وإجراء الاتصالات وسماع الرسائل الواردة.

ويمكن للمستخدمين أن يطرحوا أسئلة ويقوموا بأمور معينة فيحولون السماعات إلى محرك بحث جوجل شخصي خاص بهم جاهز لتقديم المساعدة على الدوام، وتتوافر سماعات الرأس WF-SP700N، والتي يبلغ ثمنها 699 درهماً إماراتياً من ضمنها الضريبة على القيمة المضافة، في متجر سوني في دبي مول وفي متاجر أخرى لبيع الإلكترونيات في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.