المعروف عن هواتف شاومي، هو مواصفاتها الجيدة وثمنها الرخيص على عكس ما يحصل مع باقي الشركات الكبيرة، وقد سبق لرئيس الشركة التصريح بأن ربح الشركة من تصنيع الهواتف لا يتعدى 5% من القيمة الاجمالية، لكن يبدو أن رابع أكبر شركة للهواتف الذكية تسعى لاستغلال أمور أخرى لتحقيق الربح.
فكما يرى مستخدمي هواتف الشركة، فإنها تحتوي على إعلانات ضمن نظام التشغيل وبالتحديد عند فتح قائمة الضبط والاعدادات في الهواتف.
وبالرغم من أن الشركة تتعامل مع نظام أندرويد، لكنها في نفس الوقت تطور واجهة مستخدم خاصة باسم MIUI مثلما الحال مع باقي شركات الهواتف، لكن هذا الواجهة أصبحت مبرمجة لوضع الإعلانات للمستخدمين، وهو ما أثار حفيظة بعضهم، ليقوم موقع The Verge بالتواصل مع الشركة وتؤكد الأمر.
وقالت الشركة في رسالتها للموقع "الإعلانات جزء سياستها، ولكنها في نفس الوقت تطور خيارات لمساعدة المستخدم على التحكم بظهور الإعلانات، كما أننا نعمل دائما على جعلها غير بارزة لمنح المستخدم تجربة أفضل|.
وبحسب الموقع، فإن الإعلانات في هواتف شاومي تظهر مع النسخ التي تحمل واجهة أندرويد المعدلة التي تطورها، والأمر لا ينطبق على الهواتف التي تحمل نظام أندرويد الخام (الأساسي).
ويمكن القول أن شاومي ليست أول شركة تقوم بذلك من الشركات الكبرى، حيث أن سامسونج قامت مسبقًا بنفس الأمر، لكن بالحديث عن أسعار هواتف شاومي، فالأمر يبدو مقبولًا إلى حدٍ ما مقارنة مع أي شركة أخرى.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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