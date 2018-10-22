في ظل المنافسة القوية التي يشهدها سوق الهواتف الذكية وبالأخص من قبل الشركات الصينية التي بدأت تضع كافة التقنيات الحديثة في هواتفها الذكية مثل مستشعر البصمة المدمج في شاشة العرض، أصبح إلزامياً على الشركات العريقة مثل سامسونج أن تبدأ باستغلال هذه الخطوة.

في الفترة الأخيرة قامت سامسونج بإزالة زر الهوم في الهواتف الراقية لها بالإضافة إلى بعض الهواتف المتوسطة المواصفات وفعلت غريمتها التقليدية آبل ذلك أيضاً، وهذا المؤشر كان لبداية ظهور تقنيات مستشعر قزحية العين والوجة.

لكن سامسونج يبدوا إنها تريد بالفعل البدء في طرح أول هاتف لها مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة وذلك من خلال تسجيلها لبراءة اختراع جديدة تخص ذلك.

بالإضافة إلى ذلك سيتم تزويد هاتفها الذكية الجديد بالعديد من التقنيات الأخرى المتواجدة تحت الشاشة دون استخدام النوتش الذي أصبح موضة غير مرغوبة من قبل المستخدمين لكنه فرض عليهم فرضاً.

تتمثّل التقنية الجديدة بوضع الكاميرا الأمامية والمستشعرات الضرورية تحت الشاشة بطريقة مخفية، وبالتالي تبقى تلك المكونات موجودة بالفعل في الواجهة الأمامية ودون الحاجة لاستخدام حافة عليا أو قطع أمامي، وقد تحدثت الشركة عن تقنيتها الجديدة رسمياً لأول مرة في منتدى 2018 Samsung OLED Forum الذي تم عقده في أحد فنادق الصين مؤخراً وبدعوة عدد محدود من الضيوف والوسائل الإعلامية.

بعض التقارير تحدثت عن استعمال الكاميرا الأمامية المدمجة بالشاشة في هاتف Galaxy S10 والذي سيتم الكشف عنه في الربع الأول من العام القادم.

لكن بعض التقارير الأخرى استبعدت رؤية هذا النوع من التقنية قبل العام 2020، باستثناء البصمة المدمجة بالشاشة المرشحة للظهور بشكل كبير في هواتف عام 2019 القادم سواء لدى سامسونج أو غيرها.