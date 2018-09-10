بعد أن أعلنت شركة هواوي رسميًا عن معالجها الجديد فائق الذكاء Kirin 980 خلال حدث IFA 2018، حصد المعالج العديد من الجوائز من قبل المنظمات ووسائل الإعلام المتخصصة في مجال تقييم التقنيات الذكية، حيث حصد Kirin 980 أبرز 7 جوائز عالمية، وذلك لأن المعالج يجمع بين الأداء الخارق وكفاءة الطاقة، مما مميزه على نظائره لحصوله على العديد من التقنيات المتقدمة لأول مرة في العالم، وهو الأمر الذي جعل معالج Kirin 980 يثير إعجاب الجميع.

الجوائز:

Android Authority:

منحت منظمة Android Authority معالج شركة هواوي Kirin 980 جائزة "الأفضل في IFA 2018"، حيث تمت الإشادة بالمعالج الجديد ذو الأداء الفائق والموفر لاستهلاك الطاقة، وتعد Android Authority بمثابة منصة عالمية متخصصة في نظام أندرويد، وهو أكثر نظام تشغيل استخدامًا في العالم وتستقبل شهريًا أكثر من خمسين مليون زائر.

Digital Trends:

قدم موقع Digital Trends جائزتي "اختيار المحررين" و "الأفضل في IFA 2018"، حيث تمت الإشادة بالمعالج لتقديمه تحسنًا ملحوظًا عن المعالج الفائق السابق Kirin 970، وقيل عنه إنه سريع للغاية لدرجة تشعرك ببطئ الوقت، ويعد موقع Digital Trends مصدرًا رئيسيًا لأخبار التقنية واستعراض الأجهزة ويجذب أكثر من 25 مليون قارئ شهريًا.

Expert Reviews:

قام موقع Expert Reviews بمنح معالج هواوي الجديد Kirin 980 جائزة "الأفضل في IFA 2018"، وذلك لكونه أول معالج في العالم تم تصنيعه بتقنية 7 نانومتر، بالإضافة إلى التحسينات التي جلبها لمهام التقاط الصور والفيديو، ويقدم موقع Expert Reviews تقييمات الخبراء ومراجعات تقنية موثوقة ومستقلة تستند إلى اختبارات متعمقة لمساعدة المستهلكين في العثور على المنتجات المثالية للشراء، كما يجذب ما يقارب سبعة ملايين زائر شهريًا.

T3:

قدم موقع T3 لشركة هواوي "جائزة الابتكار" عن معالجها Kirin 980، حيث ألقت الضوء على التحسينات التي جاء بها المعالج من حيث معالجة طاقة وكفاءتها، والتي ستجعل أداء الهواتف الذكية أسرع من السابق، بالإضافة إلى عمر بطارية أفضل وتجارب استخدام أقوى، ويغطي موقع T3 أحدث الأخبار والتكنولوجيا والأدوات والتعليقات ونصائح للمستهلكين عن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الصوتيات والألعاب واللياقة البدنية وغيرها، كما يجذب الموقع سبعة ملايين زائر شهريًا.

Android Headlines:

منح موقع Android Headlines معالج Kirin 980 جائزة "الأفضل في IFA 2018" لما يقدمه من تغيير نمط التصميم مع المحافظة على الكفاءة نفسها، وتمت الإشادة بالمعالج أيضًا لاحتوائه على الخيارات المتعددة لأداء المهام بحسب متطلباتها بدون استهلاك الطاقة، ويعد موقع Android Headlines منصة عالمية مختصة بأخبار نظام أندرويد والمراجعات التقنية وتغطية أخبار الشركات ويصل عدد زواره إلى 3.83 مليون قارئ.

GadgetMatch:

قدم موقع GadgetMatch جائزة "الأفضل في IFA 2018" لمعالج Kirin 980، وقيل إن شركة هواوي تأخذ تقنيات الذكاء الاصطناعي بجدية في أجهزتها مع تسليط الضوء على وحدة المعالجة العصبية المزدوجة لتحسين إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

TechSpot:

منح موقع TechSpot معالج Kirin 980 جائزة "الأفضل في IFA 2018" وأشاد بصغر حجمه وتعدد خصائصه الفائقة، ويعد موقع Techspot منصة رائدة في أخبار الحواسيب والتقنية يرتادها عشاق التقنية وصناع القرار التقنيين واللاعبين يوميًا، حيث يصل عدد قرائها إلى ستة ملايين شهريًا.