لم يكن الإبحار سلسًا بالنسبة لشركة HTC خلال السنوات القليلة الماضية. كانت الشركة تنزف المال وتآكلت حصتها في السوق. على الرغم من أنها قامت بإنشاء بعض الهواتف الذكية المميزة، إلا أن العملاء لم يعد مهتمين بعد الآن بشراء هواتف HTC الذكية. وسط الشائعات التي تقول بأن شركة HTC قد تخرج كليًا من سوق الهواتف الذكية، فيبدو أن الشركة تعمل على هاتف ذكي جديد يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ووفقا للتقارير، فيبدو أن شركة HTC تعمل على هاتف ذكي جديد سيستخدم المعالج Snapdragon 855 القادم من شركة كوالكوم. ومن المتوقع أن يتم تصنيع هذا المعالج بإستخدام عملية 7 نانومتر، وهي تقنية التصنيع التي ينبغي أن تحسن أداء المعالج وكفاءته في إستهلاك الطاقة بالمقارنة مع معالجات كوالكوم الرائدة السابقة.

من المتوقع أن يتم تزويد هاتف HTC القادم كذلك بالمودم Qualcomm X24. وهذا من شأنه أن يضيف دعمًا لشبكات الجيل الخامس 5G التي من المتوقع أن يتم إطلاقها في العام المقبل من قبل العديد من شركات الإتصالات في جميع أنحاء العالم.

يوضح ذلك أن شركة HTC لم تتخل تمامًا عن سوق الهواتف الذكية حتى الآن وأنها مستعدة لتجربة حظها مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان بإمكانها قلب الطاولة على المنافسين. وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الهاتف قادرًا على القيام بذلك أم لا.