لم يكن الإبحار سلسًا بالنسبة لشركة HTC خلال السنوات القليلة الماضية. كانت الشركة تنزف المال وتآكلت حصتها في السوق. على الرغم من أنها قامت بإنشاء بعض الهواتف الذكية المميزة، إلا أن العملاء لم يعد مهتمين بعد الآن بشراء هواتف HTC الذكية. وسط الشائعات التي تقول بأن شركة HTC قد تخرج كليًا من سوق الهواتف الذكية، فيبدو أن الشركة تعمل على هاتف ذكي جديد يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
ووفقا للتقارير، فيبدو أن شركة HTC تعمل على هاتف ذكي جديد سيستخدم المعالج Snapdragon 855 القادم من شركة كوالكوم. ومن المتوقع أن يتم تصنيع هذا المعالج بإستخدام عملية 7 نانومتر، وهي تقنية التصنيع التي ينبغي أن تحسن أداء المعالج وكفاءته في إستهلاك الطاقة بالمقارنة مع معالجات كوالكوم الرائدة السابقة.
من المتوقع أن يتم تزويد هاتف HTC القادم كذلك بالمودم Qualcomm X24. وهذا من شأنه أن يضيف دعمًا لشبكات الجيل الخامس 5G التي من المتوقع أن يتم إطلاقها في العام المقبل من قبل العديد من شركات الإتصالات في جميع أنحاء العالم.
يوضح ذلك أن شركة HTC لم تتخل تمامًا عن سوق الهواتف الذكية حتى الآن وأنها مستعدة لتجربة حظها مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان بإمكانها قلب الطاولة على المنافسين. وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الهاتف قادرًا على القيام بذلك أم لا.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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