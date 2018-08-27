المواصفات الكاملة لهاتف realme 2

تعتزم شركة "أوبو" إطلاق هاتف Realme 2، يوم 28 أغسطس، وإليكم أبرز مواصفاته قبل الكشف عنه:-

يأتي الهاتف بواسطة معالج Snapdragon SoC، وبشاشة عرض تحتوي على نتوء بمقاس 6.2 بوصة وبنسبة عرض 88.8٪، وبطارية بسعة 4230 ملي أمبير.

ويأتي التسريب الجديد ليكشف عن مزيد من المواصفات، حيث سوف يأتي الهاتف بشاشة تبلغ دقتها 720×1520 بكسل (+HD)، أما بالنسبة للمعالج فسيكون Snapdragon 450، كما سيتضمن على ذاكرة عشوائية قدرها 3 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين تبلغ 32 جيجابايت أو 4 جيجابايت، بالإضافة إلى 64 جيجابايت، و كلتاهما قابلة للتوسعة عبر microSD.

كما سوف يأتي الهاتف بأبعاد 156.2 × 75.6 × 8.2 ملم و بوزن 168 جرام و هو أمر جيد خاصة مع وجود بطارية كبيرة بسعة 4320 ملي أمبير، كما يدعم جهاز Realme 2 سرعات 4G و خاصية VoLTE على كلا شريحتين SIM.

ومن الناحية البرمجية، يقال إن الهاتف سوف يعمل بنظام تشغيل Android 8.1 بواجهة ColorOS 5.1 مع بعض ميزات المصادقة المتقدمة، مثل Face unlock و SmartLock، مع قارئ بصمات الأصابع.