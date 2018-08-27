المواصفات الكاملة لهاتف realme 2

تعتزم شركة "أوبو" إطلاق هاتف Realme 2، يوم 28 أغسطس، وإليكم أبرز مواصفاته قبل الكشف عنه:-
يأتي الهاتف بواسطة معالج Snapdragon SoC، وبشاشة عرض تحتوي على نتوء بمقاس 6.2 بوصة وبنسبة عرض 88.8٪، وبطارية بسعة 4230 ملي أمبير.
ويأتي التسريب الجديد ليكشف عن مزيد من المواصفات، حيث سوف يأتي الهاتف بشاشة تبلغ دقتها 720×1520 بكسل (+HD)، أما بالنسبة للمعالج فسيكون Snapdragon 450، كما سيتضمن على ذاكرة عشوائية قدرها 3 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين تبلغ 32 جيجابايت أو 4 جيجابايت، بالإضافة إلى 64 جيجابايت، و كلتاهما قابلة للتوسعة عبر microSD.
كما سوف يأتي الهاتف بأبعاد 156.2 × 75.6 × 8.2 ملم و بوزن 168 جرام و هو أمر جيد خاصة مع وجود بطارية كبيرة بسعة 4320 ملي أمبير، كما يدعم جهاز Realme 2 سرعات 4G و خاصية VoLTE على كلا شريحتين SIM.
ومن الناحية البرمجية، يقال إن الهاتف سوف يعمل بنظام تشغيل Android 8.1 بواجهة ColorOS 5.1 مع بعض ميزات المصادقة المتقدمة، مثل Face unlock و SmartLock، مع قارئ بصمات الأصابع.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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