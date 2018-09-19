كشف تقرير جديد أن لعبة Let it Die التى تأتى من تطوير استوديو Killer7 قادمة إلى منصة الأجهزة المكتبية بحلول 26 سبتمبر الجارى، وذلك بعدما كانت متاحة بشكل حصرى لأجهزة PS4 فقط، حيث كانت اللعبة قد صدرت لأول مرة فى 2016

وخلال اللعبة، يقوم اللاعب بالصعود داخل برج يمتلئ بالوحوش والأفخاخ، مواجها صعوبات عدة حتى الوصول للقمة، حيث يبدأ اللاعب اللعبة بدون أى أسلحة أو دروع أو عتاد، ثم يبدأ بالحصول على عتاد أفضل شيئا فشيئا، ويمكن للاعب تطوير شخصيته فى كل مرة يموت فيها، مع ملاحظة أنه فى كل مرة تموت فيها فكل بيانات شخصية المستخدم بعتادها وأسلحتها وقدراتها يتم حفظها واستخدامها فى تجربة أحد اللاعبين الآخرين، فيتم تقديمها كأحد الأعداء الأقوياء.

وتعد اللعبة واحدة من أبرز الألعاب المجانية، التى يمكنها جذب انتباه المستخدمين بشكل كبير، كما أن جانب اللعب الجماعى مميز بشكل كبير فى هذه اللعبة.