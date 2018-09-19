كشف تقرير جديد أن لعبة Let it Die التى تأتى من تطوير استوديو Killer7 قادمة إلى منصة الأجهزة المكتبية بحلول 26 سبتمبر الجارى، وذلك بعدما كانت متاحة بشكل حصرى لأجهزة PS4 فقط، حيث كانت اللعبة قد صدرت لأول مرة فى 2016
وخلال اللعبة، يقوم اللاعب بالصعود داخل برج يمتلئ بالوحوش والأفخاخ، مواجها صعوبات عدة حتى الوصول للقمة، حيث يبدأ اللاعب اللعبة بدون أى أسلحة أو دروع أو عتاد، ثم يبدأ بالحصول على عتاد أفضل شيئا فشيئا، ويمكن للاعب تطوير شخصيته فى كل مرة يموت فيها، مع ملاحظة أنه فى كل مرة تموت فيها فكل بيانات شخصية المستخدم بعتادها وأسلحتها وقدراتها يتم حفظها واستخدامها فى تجربة أحد اللاعبين الآخرين، فيتم تقديمها كأحد الأعداء الأقوياء.
وتعد اللعبة واحدة من أبرز الألعاب المجانية، التى يمكنها جذب انتباه المستخدمين بشكل كبير، كما أن جانب اللعب الجماعى مميز بشكل كبير فى هذه اللعبة.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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