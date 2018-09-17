هواوي تقدم تجربة استخدام ثورية بإصدار تحديث gpu turbo

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إصدار التحديث المُنتظر GPU Turbo لسلسلة هواتفها Nova 3، حيث أن هذا التحديث يوفر تجربة استخدام أكثر سرعة وسلاسة من خلال تقنية GPU Turbo الجديدة التي ترتقي بمعدل استخدام موارد الهاتف سواء كانت من المكونات الرئيسية أو من البرمجيات، والتي ايضاً تحسن كفاءة معالجات الرسوميات بنسبة 60% في هواتف هواوي مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 30%، وهو ما يعني خفض استهلاك عملية معالجة الرسومات للبطارية، إلى جانب تحسين أداء خواص الواقع الافتراضي والمعزز AR وVR بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في أداء واجهة الاستخدام EMUI من هواوي.
ويمثل هذا التحديث مثالاً على كيفية تعامل هواوي مع متطلبات واحتياجات مستخدمي Nova 3 من خلال الابتكار الذي أضافته الشركة في الهاتف والذي يأتي نتاجاً عن أعمال البحث والتطوير التي تخصص لها الشركة ميزانية ضخمة تمثل أكثر من 10 بالمائة من عائدتها السنوية. وسيلاحظ المستخدم بتحسن كبير في الأداء أثناء استخدام العديد من البرامج في نفس الوقت، كما أن المستخدمين الذين يمارسون الألعاب الالكترونية الثقيلة سيحظون بتجربة استخدام سريعة تفوق تطلعاتهم. وستدعم تقنية GPU Turbo مبدئيًا لعبتين هما PUBG MOBILE وMobile Legends: Bang Bang، وهما اللعبتان المعروفتان لدى العديد من اللاعبين. كما سيتم الإعلان عن دعم الألعاب الأخرى في وقت لاحق، ويمكن تشغيل ميزة GPU Turbo عن طريق تشغيل تطبيق Game Suite الخاصة بهواوي.
يتمتع هواوي Nova 3 بشاشة كبيرة الحجم بقياس 6.3 بوصة بميزة ال Notch وبنسبة عرض 19.5:9، وبالإضافة الي تميز الهاتف بالإصدار الثاني من شاشة العرض الكاملة FullView Display من هواوي، بالإضافة الي دعم الهاتف لتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة المتمثلة في معالج Kirin 970 بجانب ذاكرة عشوائية تبلغ 4 جيجابايت ومساحة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت. هذا وبالإضافة الي دعم الهاتف بأحدث واجهة المستخدم EMUI 8.2 لأداءٍ متميز من هواوي، مع الإصدار 8.1 من نظام تشغيل أندرويد أوريو.
والجدير بالذكر، أن هاتف هواوي Nova 3 لاقي نجاحاً واسعاً على الصعيد العالمي، وبمصر أصبح الاختيار المُفضل لدي العديد من المستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي بجانب تجربة تصوير احترافي بواسطة أربعة كاميرات مدعومة بمثل هذه التقنية الثورية، والتي أصبحت تشكل مستقبل الهواتف الذكية بالأسواق العالمية.
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