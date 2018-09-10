أعلنت شركة باناسونيك عن طرح سماعة الأذن اللاسلكية عالية الجودة HTX80B، والتي تستحضر للأذهان جمالية السماعات الكلاسيكية ضمن قالب عصري ورائع، إذ علاوة على تصاميمها التقليدية الأنيقة والتي تتوفر بأربعة ألوان رئيسية غير لامعة، فإن السماعات الجديدة تمتاز بالجودة العالية في الصوت وبطارية تصل مدة طاقتها إلى 24 ساعة، ما يتيح للمستخدم إمكانية الاستمتاع بسماع الموسيقى في أي مكان وزمان.

وقال كونيهيرو تانيكورا، مدير عام شركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق بهذه المناسبة: "تتنامى شعبية السماعات اللاسلكية بشكل مطرد نتيجة لما توفره من تجارب استماع مريحة دون الحاجة إلى استخدام أسلاك التوصيل، واستناداً إلى حضورها الرائد في مجال التقنيات الصوتية، فقد نجحت باناسونيك في إضفاء لمسة كلاسيكية على خبراتها الرفيعة في مجال التصنيع المتقن، ما يتيح للمستخدم إمكانية سماع الموسيقى التي يفضلها بكل سهولة ويسر للانغماس بشعور رائع".

وتمتاز سماعات HTX80B بسهولة استخدامها وتصاميمها الأنيقة والملائمة لكلا الجنسين، وهي تتوفر بأربعة ألوان عصرية تشمل الأسود والرمادي والبيج والأحمر، والتي تتناسب مع أنماط حياة مستخدميها وإطلالتهم وأسلوبهم الخاص.

وتقدم سماعات HTX80B، إلى جانب تصاميمها المميزة التي تمزج الأنماط الكلاسيكية العريقة مع الطابع العصري، باقة من المزايا الرفيعة لإثراء تجربة الاستماع والتي تشمل:

تقنية اتصال لاسلكية عبر البلوتوث:

تتيح هذه الميزة إمكانية استخدام الهاتف المحمول دون استخدام اليدين، وبفضل التخلص من الإزعاج الذي تسببه الأسلاك المتشابكة، فقد أصبحت تجربة الاستماع إلى الموسيقى عبارة عن متعة خالصة.

نظام صوتي عالي الجودة:

توفر السماعة نظام صوتي عالي الجودة مزود بمشغلات النيوديميوم قياس 40 ميليمتر مع قطع المغناطيس من النيوديميوم, وتعمل فلاتر التحكم الصوتية على تحسين تدفق الهواء بعد مروره بالمشغلات لتعزيز النغمات المرتفعة والمنخفضة، فضلاً عن خفض مستويات التشويش لضمان تجربة صوتية متكاملة وممتعة.

إمكانية تشغيل السماعات لاسلكياً:

توفر إمكانية التشغيل اللاسلكية للسماعة إمكانية العمل لمدة 24 ساعة بفضل تزويدها ببطارية قابلة للشحن وذات قدرة عالية تتيح للمستخدم إمكانية تشغيل السماعات بشكل متواصل لمدة 24 ساعة، ما يوفر تجربة استماع موثوقة تستمر لساعات طويلة في أي مكان.

ميزة الشحن السريع:

تتيح خاصية الشحن السريع لمدة 15 دقيقة إمكانية تشغيل السماعات والاستماع للموسيقى لمدة تصل إلى ساعتين ونصف، كما تم تزويد السماعات بمنفذ USB مصغر يتيح للمستخدم إمكانية شحن البطارية في أي مكان.

تصميم ذكي لتوفير أقصى درجات الراحة:

تسهم أجهزة ضبط الأسلاك خفيفة الوزن على قوس تثبيت السماعات على الرأس، إلى جانب أقراص السماعات الناعمة، في توزيع ضغط السماعات بشكل متساو على مساحة الرأس وحول الأذنين بما يلائم الاحتياجات الشخصية لجميع المستخدمين، في حين تم تصميم أغطية السماعات المبطنة بشكل ممتاز لتغطي أذني المستخدم بشكل لطيف، مما يتيح له ساعات من الاستماع المريح وخفض الضوضاء الخارجية إلى أقصى درجة ممكنة.

تجدر الإشارة إلى أن سعر سماعات الأذن HTX80B يبلغ 349 درهم إماراتي متضمناً ضريبة القيمة المضافة، وهي متاحة الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن صالات باناسونيك والمتاجر الكبرى في الدولة.