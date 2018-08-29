acer تستعد للكشف عن أحدث حاسب محمول من swift 5

تستعد شركة Acer للكشف عن جهاز حاسب محمول خفيف الوزن مقارنة بإصدار Swift 5 الحالي، فهو سيأتي بشاشة أكبر، وهذا خلال فعاليات IFA 2018

كما أن الشاشة التي تعمل باللمس 1080 بيكسل، حيث تبلغ مقاسها 15.6 بوصة، ولكن مع حواف رفيعة ويحافظ الجسم الممزوج من الماغنيسيوم والليثيوم والألمنيوم على وزن أقل 990 جرام.

ويأتي طراز 15 بوصة الجديد مع معالج من الجيل8 Core i5 أو i7 و 8 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 1 تيرابايت من سعة التخزين و بمعالج رسوميات UHD Graphics 630 من إنتل.

وسيتم قريبا تحديث نموذج 14 بوصة الحالي مع أحدث رقائق إنتل، ولكن النسخة الجديدة لـ Swift 5 والذي يأتي بمقاس 15 بوصة سيتطلق في أوروبا في نوفمبر، وفي الولايات المتحدة في يناير من العام المقبل وسوف يبلغ سعره 1099 دولار.