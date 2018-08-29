acer تستعد للكشف عن أحدث حاسب محمول من swift 5

تستعد شركة Acer للكشف عن جهاز حاسب محمول خفيف الوزن مقارنة بإصدار Swift 5 الحالي، فهو سيأتي بشاشة أكبر، وهذا خلال فعاليات IFA 2018
كما أن الشاشة التي تعمل باللمس 1080 بيكسل، حيث تبلغ مقاسها 15.6 بوصة، ولكن مع حواف رفيعة ويحافظ الجسم الممزوج من الماغنيسيوم والليثيوم والألمنيوم على وزن أقل 990 جرام.
ويأتي طراز 15 بوصة الجديد مع معالج من الجيل8 Core i5 أو i7 و 8 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 1 تيرابايت من سعة التخزين و بمعالج رسوميات UHD Graphics 630 من إنتل.
وسيتم قريبا تحديث نموذج 14 بوصة الحالي مع أحدث رقائق إنتل، ولكن النسخة الجديدة لـ Swift 5 والذي يأتي بمقاس 15 بوصة سيتطلق في أوروبا في نوفمبر، وفي الولايات المتحدة في يناير من العام المقبل وسوف يبلغ سعره 1099 دولار.
GMT 21:45 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسإل جي تعلن عن هواتفيها G7 One و G7 Fit الجديدين
GMT 21:40 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطس"موزيلا" تنشر تقرير بيانات الاستخدام لمتصفحها فايرفوكس
GMT 21:32 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسالجهاز اللوحي "Surface Go" لم يحصل على معالج ARM
GMT 21:30 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطستطبيق "Google Duo" يعمل الآن على أجهزة الآيباد
GMT 21:27 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسياهو تتجسس على رسائل "البريد" الخاصة بالمستخدمين
ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
أرسل تعليقك