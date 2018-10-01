أبل تطلق إعلان جديد للترويج لهواتفها iphone xs و xs max

نظرا لأن معظم مستخدمى الهاتف iPhone X لا يخططون للترقية لهاتف جديد مثل iPhone XS أو XS Max وذلك لتقارب المواصفات بينهم مثل حجم الشاشة حيث يأتى iPhone X بشاشة بحجم 5.8 بوصة وهو نفس حجم شاشة iPhone XS بينما يأتى الهاتف iPhone XS Max بشاشة بحجم أكبر قليلا ولهذا قامت شركة أبل بإطلاق إعلان جديد للترويج لهواتفها الجديدة.
الإعلان الجديد بالطبع لا يستهدف مستخدمى الهاتف iPhone X ولكنه يستهدف أصحاب الموديلات القديمة مثل iPhone 7 و iPhone 6 و 6S والتى تأتى بشاشة أصغر بحجم 4.7 بوصة ففى الإعلان يبدو كل شئ كبير من خلال الهواتف iPhone XS و XS Max ويأتى فى نهاية الإعلان " كل ما تحبه أصبح أكبر".
يتوقع المحللين أن الهاتف iPhone XR والذى يأتى بشاشة LCD سيقوم بالإستيلاء على غالبية مبيعات هواتف أبل الجديدة نظرا لسعره المنخفض وسوف تقوم أبل بإطلاق الهاتف بالأسواق فى 19 أكتوبر.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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