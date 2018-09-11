من المعروف أن متصفحات الإنترنت تتعقب معلومات الموقع الخاصة بمستخدميها، ومن المعروف أيضا أن المتصفحات تقوم بحفظ تفاصيل البحث والاسم وعناوين البريد الإلكترونى وغيرها من المعلومات الشخصية، ولكن هناك متصفحات لا تقوم بذلك، مثل Puffin أو DuckDuckGo، إضافة إلى متصفح Tor، وحديثا أعلنTor Project عن إطلاق Tor Browser لمستخدمى Android، وهذا بعد أن كان متصفح Tor متاحًا فى وقت سابق على Mac و Windows وLinux فقط.

واحدة من أكبر مزايا متصفح Tor فى Android هى حقيقة أنها ستحجب هويتك على الإنترنت بشكل افتراضى، ولن يتم تسجيل معلومات موقعك كذلك، يدعى Tor Project أنه متصفح المحمول الذى يتمتع بأعلى درجات حماية الخصوصية المتاحة على الإطلاق.

ووفقا لموقع CNET الأمريكى فلا يزال متصفح Tor لنظام Android فى مرحلة "التجربة" ومن المتوقع وصوله فى أوائل عام 2019، وبقدر ما يتعلق الأمر بالخصوصية على الإنترن ، تزعم ورقة بحث حديثة أن هاتف Android الذى يعمل مع متصفح Chrome يرسل البيانات إلى Google بمعدل يقترب من 50 مرة أكثر من نفس المتصفح على هواتف أيفون.