من المعروف أن متصفحات الإنترنت تتعقب معلومات الموقع الخاصة بمستخدميها، ومن المعروف أيضا أن المتصفحات تقوم بحفظ تفاصيل البحث والاسم وعناوين البريد الإلكترونى وغيرها من المعلومات الشخصية، ولكن هناك متصفحات لا تقوم بذلك، مثل Puffin أو DuckDuckGo، إضافة إلى متصفح Tor، وحديثا أعلنTor Project عن إطلاق Tor Browser لمستخدمى Android، وهذا بعد أن كان متصفح Tor متاحًا فى وقت سابق على Mac و Windows وLinux فقط.
واحدة من أكبر مزايا متصفح Tor فى Android هى حقيقة أنها ستحجب هويتك على الإنترنت بشكل افتراضى، ولن يتم تسجيل معلومات موقعك كذلك، يدعى Tor Project أنه متصفح المحمول الذى يتمتع بأعلى درجات حماية الخصوصية المتاحة على الإطلاق.
ووفقا لموقع CNET الأمريكى فلا يزال متصفح Tor لنظام Android فى مرحلة "التجربة" ومن المتوقع وصوله فى أوائل عام 2019، وبقدر ما يتعلق الأمر بالخصوصية على الإنترن ، تزعم ورقة بحث حديثة أن هاتف Android الذى يعمل مع متصفح Chrome يرسل البيانات إلى Google بمعدل يقترب من 50 مرة أكثر من نفس المتصفح على هواتف أيفون.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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