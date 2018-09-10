بعد الإطلاق العالمي لجهازها الذي طال انتظاره، كشفت أوبوا عن جهازها "Oppo Find X" في حفل خاص بـ دبي ويدمج "Find X" بين التقنيات المبتكرة والتصميم الثوري، ما يعكس سعي "Oppo" المتواصل لابتكار هواتف ذكية رائدة تحاكي المستقبل.

وبدوره، نجح "Oppo Find X" في استحداث تصميم عصري رائع. فإن "Find X" يسلّط الضوء على عدد من الابتكارات الجديدة بما في ذلك التصميم البانورامي المذهل مع واجهات أمامية وخلفية خالية من الفتحات وخاصية " 3D Structured Light". وارتقت هذه التقنيات مجتمعة، بمستوى جديد لتجربة مستخدمي الهواتف الذكية.

وقال آندي شي، مدير شركة "Oppo" في الشرق الأوسط وأفريقيا، في المؤتمر الصحفي للإطلاق الإقليمي لهذا الهاتف الرائد: "تمثّل الهواتف الذكية من سلسلة Find جهود Oppo المتواصلة من أجل استكشاف مختلف الجوانب التقنية والفنية والخروج بأفكار عميقة تطال التطوير المستقبلي للهواتف الذكية المتحركة".

وتابع شي "تعد دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الأسواق، وخصوصاً فيما يتعلق بقطاع الهواتف الذكية. واليوم، نحن فخورون بإطلاق أحدث ما توصلنا إليه في هذا المجال في دبي، التي نحتت إسماً كمدينة مستقبلية".