بعد الإطلاق العالمي لجهازها الذي طال انتظاره، كشفت أوبوا عن جهازها "Oppo Find X" في حفل خاص بـ دبي ويدمج "Find X" بين التقنيات المبتكرة والتصميم الثوري، ما يعكس سعي "Oppo" المتواصل لابتكار هواتف ذكية رائدة تحاكي المستقبل.
وبدوره، نجح "Oppo Find X" في استحداث تصميم عصري رائع. فإن "Find X" يسلّط الضوء على عدد من الابتكارات الجديدة بما في ذلك التصميم البانورامي المذهل مع واجهات أمامية وخلفية خالية من الفتحات وخاصية " 3D Structured Light". وارتقت هذه التقنيات مجتمعة، بمستوى جديد لتجربة مستخدمي الهواتف الذكية.
وقال آندي شي، مدير شركة "Oppo" في الشرق الأوسط وأفريقيا، في المؤتمر الصحفي للإطلاق الإقليمي لهذا الهاتف الرائد: "تمثّل الهواتف الذكية من سلسلة Find جهود Oppo المتواصلة من أجل استكشاف مختلف الجوانب التقنية والفنية والخروج بأفكار عميقة تطال التطوير المستقبلي للهواتف الذكية المتحركة".
وتابع شي "تعد دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الأسواق، وخصوصاً فيما يتعلق بقطاع الهواتف الذكية. واليوم، نحن فخورون بإطلاق أحدث ما توصلنا إليه في هذا المجال في دبي، التي نحتت إسماً كمدينة مستقبلية".
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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