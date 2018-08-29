قامت شركة مايكروسوفت في الأونة الأخيرة بإطلاق نسخة متدنية من الحاسب Surface تحمل إسم Surface Go وتضم المعالج Intel Pentium Gold كما أنها توفر تجربة الويندوز 10 الكاملة في أبعاد صغيرة. وعلى ما يبدو، كانت شركة مايكروسوفت مهتمة بإستخدام معالج ARM في هذا الجهاز اللوحي، ولكنها قررت عدم القيام بذلك في نهاية المطاف بسبب إصرار شركة Intel.

التقرير الصادر من موقع Thurrott يقول بأن شركة مايكروسوفت كانت مهتمة بإستخدام معالج يستند على معمارية ARM في الجهاز اللوحي Surface Go، ولكن يبدو أن شركة Intel تدخلت في نهاية المطاف وأقنعت شركة مايكروسوفت بإستخدام المعالج Intel Pentium Gold بدلاً منه.

ويقال أن شركة Intel قدمت "إلتماسًا كبيرًا لشركة مايكروسوفت" كي تتمكن من إقناعها بإستخدام المعالج Intel Pentium Gold بدلا من معالج ARM في الجهاز اللوحي Surface Go. قد يجادل البعض بأن شركة Intel قد منحت لشركة مايكروسوفت خدمة جيدة هنا لأن معالجات ARM غير قادرة على مطابقة معالجات Intel من حيث الأداء والإمكانيات في الحواسيب المحمولة.

ومع ذلك، هذا لا يعني بأن معالجات ARM لن تتمكن من تشغيل نظام Windowd 10 على الإطلاق. في الواقع، من المقرر أن تصل حواسيب Windows 10 المزودة بالمعالج Snapdragon 850 من شركة كوالكوم في خريف هذا العام. وقد تقوم شركة كوالكوم كذلك بإطلاق معالج جديد يجلب معه تحسينات على مستوى الأداء في العام المقبل مما يجعله قادرًا على تقديم نفس الأداء الذي تقدمه معالجات Intel أو أفضل.