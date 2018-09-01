الحواسيب المحمولة تأتي بأحجام وطرازات مختلفة، ولكن نظرًا إلى أن غالبية المستخدمين يستخدمون الحواسيب المحمولة أثناء التنقل، فالحجم والوزن هما من بين الأشياء الأكثر أهمية في الحواسيب المحمولة. والآن، إذا كنت تتطلع للحصول على حاسوب محمول جديد، فقد تكون مهتما بما أعلنت عنه شركة Asus للتو.
في الواقع، ضمن فعاليات معرض IFA 2018 المنعقد حاليا بالعاصمة الألمانية برلين، قامت شركة Asus بإزاحة الستار رسميا عن ثلاثة حواسيب محمولة جديدة بثلاثة أحجام مختلفة، وهي Asus ZenBook 13 و Asus ZenBook 14 و Asus ZenBook 15. ووفقا لشركة Asus، فهذه ستكون أولى الحواسيب المحمولة من سلسلة Asus ZenBook Series التي تستخدم شاشات NanoEdge النحيفة الإطار والتي تغطي 90 في المئة من واجهة الجهاز. وبفضل هذه الشاشات النحيفة الإطار، فقد أصبح بمقدور شركة Asus تقليص الأبعاد العامة لهذه الحواسيب المحمولة الثلاثة، فضلا عن خفض وزنها.
وكما يوحي إسمها، فالحاسب Asus ZenBook 13 يضم شاشة بحجم 13.3 إنش، في حين يضم الحاسب Asus ZenBook 14 شاشة بحجم 14 إنش، والحاسوب Asus ZenBook 15 شاشة بحجم 15.6 إنش. وجدير بالذكر أن جميع هذه الحواسيب المحمولة تأتي بدقة FullHD، بإستثناء الحاسوب Asus ZenBook 15 الذي يمكن الحصول عليه مع شاشة بدقة 4K.
بغض النظر عن الشاشة، يمكن الحصول على هذه الحواسيب المحمولة الثلاثة الجديدة كذلك مع الجيل الثامن من المعالج Intel Core i5 أو Intel Core i7 إذا كنت بحاجة للمزيد من قوة المعالجة. وعلاوة على ذلك، فمن الممكن كذلك الحصول على هذه الحواسيب المحمولة الجديدة مع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية. وبالنسبة للحاسبين Asus ZenBook 13 و Asus ZenBook 14، فهما يأتيان مع بطاقة الرسوميات المنفصلة Nvidia GeForce MX150، في حين يأتي الحاسب Asus ZenBook 15 مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1050.
وبالإضافة إلى هذه المواصفات التقنية، فهذه الحواسيب المحمولة الجديدة مزودة كذلك بكاميرا ثلاثية الأبعاد لتأمين عملية تسجيل الدخول إلى الحاسوب مع خاصية Windows Hello. ستكون هناك أيضا خاصية التعرف على الصوت والتي تتيح للمستخدمين فتح المساعد الرقمي Alexa أو Cortana، فضلا عن لوحة تتبع مضاءة بإضاءة LED. وعلاوة على ذلك، فقد تم تصميم هذه الحواسيب المحمولة الجديدة لمطابقة معايير المتانة العسكرية MIL-STD-810G، مما يجعلها حواسيب متينة يمكنك أخذها معك أثناء التنقل. للآسف، لا تزال المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد الإطلاق الرسمي غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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