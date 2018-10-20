دعمت جوجل هواتف أندرويد بوضع الصورة داخل الصورة أو PiP من خلال تحديثها أندرويد أوريو الذي وفر الميزة عام 2017، لتجلب هذا الوضع اليوم لنسخة سطح المكتب لكل من نظام ماك ولينكس وويندوز عبر متصفحها كروم 70، حيث أشارت تقارير لموقع Android Police أن الوضع سيكون متوفراً في كروم بشكل افتراضي، ويسمح وضع PiP للمستخدم بمشاهدة فيديو مثلاً على يوتيوب أثناء قيامه بإنجاز عمل ما على جهازه، وذلك من خلال تصغير النافذة الخاصة بالفيديو ووضعها بالمكان الذي يريد، تماماً كما هو معمول بها على هواتف أندرويد.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة جداً حيث أنها توفرت لكل من لينكس وويندوز وماك في كروم 69 لكنها لم تكن في الوضع الافتراضي للإعدادت كما النسخة الحالية، ,قريباً سيحصل نظام Wear OS على الوضع، ولاستخدام وضع الصورة داخل الصورة PiP انقر بالزر الأيمن للفأرة داخل الإطار الذي يحوي الفيديو ثم اختار وضع الصورة داخل الصور (Picture in Picture)، وستحتاج لأن تنقر مرتين داخل الإطار كون يوتيوب وبعض مشغلات الوسائط الأخرى تحظى بالنقرة الأولي لخياراتها الخاصة، والثانية ستكون لاعدادات كروم والتي ستحوي الخيار المطلوب.