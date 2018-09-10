إنستجرام تطلق ميزة شريط الردود التفاعلية

أعلنت شبكة التواصل المصور "إنستجرام" عن إطلاقها لإحدى المميزات الجديدة على تطبيقها الرسمي على منصتي أندرويد و IOS.
الميزة الجديدة هي شريط خاص للردود التفاعلية، يتيح للمستخدمين إمكانية استخدام الرموز التعبيرية والإيموجي من خلاله، ويتوفر هناك العديد من الرموز التفاعلية مثل القلب والابتسامه والإعجاب وعدم الإعجاب .. إلخ.
وتجدر الإشارة بأن هذه الميزة قد توفرت في وقت سابق لمستخدمين النسخة التجريبية من تطبيق إنستجرام، ولكنها قد صدرت الآن بشكل رسمي لعموم المستخدمين، وشريط الاختصارات سيظهر عند الضغط على كتابة الردود، وسيحمل بشكل أفقي جميع الرموز المهمة للمستخدم حسب درجة استخدامها أثناء التعليقات.
ومن أجل عملية ظهور شريط الردود التفاعلية يمكن التوجه إلى أي منشور للأصدقاء، ثم النقر على زر الرد، وسيظهر تلقائياً الشريط مع الأيقونات التفاعلية.
جدير بالذكر أن إنستجرام تطور حالياً تطبيق مخصص للتسوق والذي قد يطلق على اسم "IG Shopping"، بحيث يسمح هذا التطبيق للمستخدمين بتصفح وشراء السلع والمنتجات المعروضة من التجار الذين يتابعونهم بشكل مباشر داخل التطبيق.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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