سجلت لعبة PlayerUnknown’s Battlegrounds الشهيرة رقمًا قياسيًا جديدا، ولكن هذه المرة على الهاتف المحمول، حيث أكدت Tencent Games الشركة الأم لـ PUBG أن اللعبة تمتلك الآن على منصة الموبايل حوالى 20 مليون مستخدم نشط يوميا، ولا يشمل هذا العدد حتى اللاعبين من اليابان وكوريا والصين.

ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى فحصلت اللعبة مؤخرا على تحديث جديد مع خريطة Sanhok وهو الموسم الثالث، كما أكدت Tencent Games أن الموسم الثانى من اللعبة حصل على أكثر من 130 مليون لاعب من أكثر من 200 دولة، ورغم أن هذا رقم ضخم لكن لا يمثل شيئا بالمقارنة مع 864 مليون من لاعبى chicken dinners خلال الموسم الثانى.

يذكر أن اللعبة أضافت العديد من الميزات الجديدة، والمركبات، والخرائط الجديدة فى تحديث 0.8.0. لذلك فإذا كنت مهتمًا بتجربة اللعبة، فيمكنك فعل ذلك عن طريق تنزيلها من المتاجر المعنية.