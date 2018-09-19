إمرأة ترفع دعوى قضائية ضد شركة سامسونج

قامت Diane Chung، وهي وكيلة عقارية في لونغ آيلاند برفع دعوى قضائية ضد شركة سامسونج مدعية فيها أن النيران إشتعلت في الهاتف Galaxy Note 9 الخاص بها. وكما تعلمون على الأرجح، فقد أضر الهاتف Galaxy Note 7 بسمعة شركة سامسونج بسبب العطل في البطارية مما أدى إلى سحب الهاتف من السوق بعد أسابيع فقط من إصداره. وتدعي Diane Chung في دعواها أن شيئًا مشابها قد حدث مع Galaxy Note 9.
أوراق المحكمة تكشف عن القصة. كانت Diane Chung في مصعد مبنى Bayside عندما أصبح الهاتف Galaxy Note 9 الخاص بها ساخنًا جدًا، لذا توقفت عن إستخدامه ووضعته داخل حقيبتها. ثم سمعت صوت الصفير والتفرقع، ولاحظت دخانًا كثيفًا يخرج من حقيبتها.
حاولت إفراغ محتويات الحقيبة على الأرض وأحرقت أصابعها عندما أمسكت الجهاز. أخرجته من المصعد عندما فتحت الأبواب ولم يتوقف الهاتف على ما يبدو من الإحتراق إلى أن إلتقطه أحدهم بقطعة قماش وأسقطه في دلو من الماء.
وتصف Diane Chung التجربة بأنها "مؤلمة" في الدعوى القضائية، مضيفة أن الجهاز التالف جعلها غير قادرة على الإتصال بالعملاء ودمر كل شيء في حقيبتها. إنها تسعى للحصول على تعويضات غير محددة وأمر بحظر مبيعات Galaxy Note 9. وقال متحدث بإسم شركة سامسونج لصحيفة نيويورك بوست: "لم نتلقى أي تقارير عن حوادث مماثلة تتعلق بالهاتف Galaxy Note 9، ونحن نحقق في الأمر".
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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