لم يفى مؤسس شركة أبل "ستيف جوبز" بوعده فى جعل FaceTime مفتوحًا للجميع، لذلك يجب على مستخدمى أجهزة أبل تنزيل تطبيقات بديلة من أجل إجراء دردشة مرئية مع الأصدقاء على Android والعكس، والآن قررت جوجل تقديم الحل لتلك الأزمة.

إذ اقترب تطبيق Google Duo المملوك لجوجل من الحصول على دعم رسمى لجهاز iPad من Apple، بالإضافة إلى الدعم السابق لأجهزة iPhones و Android، وهو ما يعنى أنه سيكون البديل لإجراء مكالمات فيديو بين مستخدمى أنظمة التشغيل المختلفة.

وذكرت شركة جوجل هذه الأخبار عبر تغريدة جديدة نشرتها بحسابها الرسمى على موقع "تويتر"، ومن المقرر أن يكون التطبيق متاح على أجهزة تابلت أندرويد والآيباد فى وقت واحد قريبا.