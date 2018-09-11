أعلن موقع "سوق" الرائد للتسوق عبر الإنترنت في العالم العربي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق متجر "Amazon Global Store" الذي يتيح للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة شراء ما يفضلونه من بين أكثر من مليون منتج من شركة "أمازون" بالولايات المتحدة.

وأصبح بمقدور العملاء حالياً التمتع بتجربة تسوق مشوقة عبر متجر Amazon Global Store والتي تشمل فئات متنوعة من السلع مثل الملابس وحقائب اليد والأحذية والساعات وأدوات المطبخ واللوازم المنزلية وغيرها الكثير من منتجات أشهر العلامات التجارية المفضلة.

وتتوفر واجهة الشراء في متجر Amazon Global Store عبر زيارة موقع "سوق دوت كوم" او استخدام تطبيق الهواتف المحمولة.

المتجر الجديد يتيح للعملاء في الإمارات والسعودية حالياً شراء ما يفضلونه من بين أكثر من مليون مُنتجٍ في موقع Amazon.com بالولايات المتحدة، وذلك مباشرةً عبر موقع "سوق دوت كوم" باللغتين العربية أو الإنجليزية، مع إمكانية الدفع بالدرهم الإماراتي أو الريال السعودي ، واختيار حلول الدفع المناسبة التي تشمل الدفع النقدي عند التسليم.

وللوصول إلى هذه التشكيلة المختارة، يمكنكم زيارة موقع "سوق دوت كوم" والاطلاع على المنتجات التي يقدمها متجر Amazon Global Store