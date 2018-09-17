كشفت شركة أبل عن تعزيز هواتف أيفون الجديدة بشرائح معالج A12 Bionic الجديدة، والتى وصفتها بأنها الشريحة الأذكى والأقوى على الإطلاق الموجودة فى أى هاتف، وفيما يلى نرصد مجموعة من المعلومات عن هذه الشرائح كما يلى:
1- هى أول شريحة موجودة فى هاتف ذكى تأتى بتكنولوجيا 7 نانومتر.
2- توفر تصميما مميزا أكثر كفاءة فى استهلاك الطاقة وسرعة فى أداء المعالج.
3- تأتى شريحة A12 Bionic ببنية fusion سداسية النوى مع نواتين للأداء أسرع بما يصل إلى 15%، وأربع نوى للكفاءة تقدم أكثر كفاءة بما يصل إلى 50%.
4- تمتلك شرائح المعالج A12 Bionic وحدة معالجة رسومات جرافيك رباعية النوى أسرع بما يصل إلى 50 %، ومعالج إشارة صور (ISP) قوى من تصميم أبل.
5- توفر شريحة المعالج أداء أفضل للألعاب والتصوير وتعديل الفيديو والتطبيقات التى تتطلب معالجا قويا.
6- يمتلك المعالج المحرك العصبى Neural Engine لتقديم التعلّم الآلى المتطور فى كل شىء، بدءاً من التصوير ووصولاً إلى الواقع المعزز.
7- تعمل واجهة Core ML على المحرك العصبى Neural Engine فى شريحة A12 Bionic بسرعة أكبر بما يصل إلى 9 مرات مقارنة بشريحة A11 Bionic، وتستهلك ما يصل إلى عُشر الطاقة.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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