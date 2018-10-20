بعدما أعلنت عنه في وقت سابق من هذا العام، أصبح هاتف الألعاب Asus ROG Phone متوفرًا الآن للطلب المسبق في أوروبا، على الأقل في إيطاليا بسعر 900€ لنسخة 8GB/256GB علمًا أن علبة هذا الهاتف تأتي كذلك مع أداة التبريد AeroActive Cooler. وعندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية، فالهاتف Asus ROG Phone متوفر هناك أيضًا للطلب المسبق بسعر 900$ لنسخة 8GB/128GB، وبسعر 1100$ لنسخة 8GB/512GB علمًا أن هذا الهاتف متوفر في الولايات المتحدة من خلال متجر مايكروسوفت، ومن خلال متجر أمازون.

للتذكير، الهاتف Asus ROG Phone يتمتع بمظهر جريء ويأتي مع العديد من الميزات التي تهدف إلى تحسين تجربة الألعاب المحمولة للمستخدمين. هناك ملحقات خاصة مثل مروحية التبريد الخارجية التي يمكن وضعها على ظهر الهاتف، وملحق آخر يمكنه إضافة شاشة ثانية إلى الجهاز.

عندما يتعلق الأمر بالمواصفات، فالهاتف Asus ROG Phone الجديد يضم ” إصدار حصري ” من المعالج Snapdragon 845 يبلغ تردده 2.96GHz. وتقول شركة Asus بأن هذا الهاتف يضم أيضًا شاشة AMOLED بحجم 6 إنش وبدقة FullHD تدعم محتوى HDR وتمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz مع معدل إستجابة يبلغ 1ms.

الهاتف سيضم أيضًا 128GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية، كما أنه سيأتي مع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع مكبرات صوتية مزدوجة في الأمام، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل لكلا المستشعرين وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع، فضلا عن شعار ROG فضي في الخلف يحتوي على إضاءة خلفية RGB قابلة للبرمجة.

من المثير للإهتمام أن نجد بأن الهاتف Asus ROG Phone يضم ثلاثة منافذ USB Type-C، أحدها في الأسفل حيث تتوقعه وإثنان ملتصقين على اليسار. ترغب شركة Asus في التأكد من أن المستخدمين يمكنهم الإستمرار في اللعب حتى عندما يكونوا مقترنين دون الحاجة إلى الإهتمام بالكابل أثناء شحن بطارية الهاتف التي تبلغ سعتها 4000mAh.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الطلبات المسبقة تأتي مع قسيمة بقيمة 100€ يمكنك من خلالها شراء الملحقات المصممة للهاتف، بما في ذلك Asus Gamevice الذي يقوم بإضافة أزرار فعلية للجهاز نظرًا إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين يكرهون إستخدام الأزرار الإفتراضية، والملحق TwinView Dock الذي يضيف شاشة AMOLED إضافية بحجم 6 إنش، ومكبرات صوتية مزدوجة ومحرك إهتزاز من أجل ردود الفعل.

وعلاوة على ذلك، هناك ملحق آخر يدعى Mobile Desktop Dock يتيح لك تحويل الهاتف Asus ROG Phone إلى حاسوب شخصي والإستفادة من قوة المعالج Snapdragon 845 المستخدم في الهاتف من أجل المزيد من الإنتاجية. وللآسف، نحن لا نعرف أسعار هذه الملحقات، وبالتالي نحن لا نعرف ما هي الملحقات التي ستحصل عليها مقابل قسيمة 100€ التي تحصل عليها عندما تقوم بطلب الهاتف بشكل مسبق.