شركة صينية تطلق هاتف ذكي جديد بسعر 14 ألف دولار

نعم بالفعل صدق أو لا تصدق، قامت إحدى الشركات الصينية التي تحمل الاسم "Vertu" بإطلاق هاتفها الذكي "Vertu Aster P" بسعر 14 ألف دولار للنسخة المرصعة الملطية بالذهب، وبسعر 5100 دولار للنسخة Vertu Aster P Gothic.

ويرجع طرح الهاتف بهذه الأسعار المرتفعة لاستخدام مكونات مرتفعة السعر في تصنيع هيكل الهاتف حيث استخدمت الشركة في صناعة الهاتف سبائك التيتانيوم في الإطارات الجانبية، إلى جانب طبقات من الزجاج الياقوتي، مع استخدام أفخر أنواع الجلد الطبيعي في الخلفية.

أما على صعيد المواصفات التقنية للهاتف فهي كما يلي:-

شاشة بحجم 4.97 انش بدقة فل إتش دي.

معالج متوسط المواصفات من كوالكوم من نوع "Snapdragon 660".

ذاكرة وصول عشوائية 6 جيجابايت.

مساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت لا يمكن زيادتها.

سمك الجهاز 10.1 ملم وبوزن 220 جرام.

بطارية 3200 ميللي آمبير تدعم الشحن السريع.

كاميرا خلفية بدقة 12 ميجاببكسل.

كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.

بالإضافة إلى ذلك يضم هاتف Vertu Aster P لوح خلفي قابل للفتح على الواجهة الخلفية كما لو أنه باب إحدى السيارات الفارهة، وهو المكان المخصص لوضع بطاقة الاتصال SIM، كما يمكنك رؤية تحت هذا اللوح التوقيع الشخصي لصانع الهاتف.

يأتي الهاتف مع زر جانبي، لكنه ليس مخصصاً للمساعدات الشخصية كما يمكن أن تتوقع للحظة الأولى، يعمل هذا الزر على إطلاق خدمة شخصية عند الضغط عليه وذلك للمساعدة في وضع خطة للسفر أو للحجز في فندق أو لحجز طاولة عشاء.

كما ويمتاز الهاتف بتكنولوجيا التشفير V Talk التي تعمل على تشفير المكالمات والرسائل على الهاتف، ويحتوي بداخله على تطبيق أمني يعمل على قفل الهاتف فوراً في حال تم استخدامه من قبل شخص غريب.