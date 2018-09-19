كشفت شركة جوجل فى وقت سابق عن تطبيق جديد مصمم لمساعدة الآباء والأمهات فى الحصول على المزيد من التحكم فيما يخص أجهزة أطفالهم الذكية من هواتف وحواسيب لوحية، والذى يحمل اسم Family Link، وهو يتيح لهم منع أطفالهم من استخدام أجهزتهم عن بعد عند الحاجة، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن التطبيق كما يلى:
- يستهدف التطبيق الأطفال الذين يمتلكون أجهزتهم الخاصة العاملة بواسطة نظام تشغيل أندرويد.
- يتم تثبيت تطبيق Family Link على أجهزة الأهل ليتمكنوا من إنشاء حساب جوجل جديد لأطفالهم من خلاله.
- تقتصر إمكانية الحصول على تطبيق Family Link فى الوقت الراهن على الدعوات فقط.
- التطبيق متوفر للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاماً.
- ينبغى أن يعمل جهاز الطفل بواسطة إصدار أندرويد 7 "نوجا" أو أحدث.
- يمكن للوالدين منع استعمال تطبيقات معينة من خلال التطبيق.
- كما يمكن للأهل منع الطفل من تحميل تطبيقات محددة.
- يمكن للأهل معرفة ما هى التطبيقات التى يستخدمها الطفل فى معظم الأحيان، مع اتاحة ميزة التقارير الشهرية أو الأسبوعية.
- يوفر التطبيق الجديد للوالدين إمكانية تعيين ميزة “وقت النوم”، وهى الميزة التى تعمل على قفل الجهاز ضمن ساعات محددة على مدار أيام متتالية.
- كما يمكن للوالدين تعيين عدد إجمالى من ساعات العمل للجهاز التى يمكن استخدامها فى يوم معين.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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