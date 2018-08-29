يبدو ان تطبيق Hangout Chat سيحصل على تفاعلات اجتماعية من خلال الرموز التعبيرية، حيث قد تم طرح هذه الميزة الجديدة الآن على كل من إصدار الويب وإصدار الهاتف.

تمثل الرموز التعبيرية التفاعلية عنصرًا أساسيًا في جميع تطبيقات التواصل الحديثة تقريبًا، من تطبيق Slack إلى Messenger وiMessage.

تعتبر الرموز التعبيرية بالأخص وسيلة ممتعة وفعالة لشرح الأفكار والمشاعر بدقة لمساعدتك على بناء علاقات شخصية أقوى، كما أنها طريقة سريعة للتفاعل بشكل سريع وخلاق مع الرسائل التي لا تحتاج إلى ان يتم الرد عليها نصيًا، كما أصبح الكثير منا يستخدمها كطريقة سريعة لإجراء استطلاعات الرأي.

وتتيح لك التفاعلات إمكانية الرد بشكل سريع وإبداعي على أي رسالة لإظهار الدعم أو الفكاهة أو التعاطف، فعلى سبيل المثال، يمكنك استخدامها للاحتفال بخبر سار أو الافصاح عن شيء أو إجراء استطلاع رأي سريع أو المزيد من ذلك.

وعلى الويب، يمكن للمستخدمين المرور فوق الرسائل (بما في ذلك الرسائل الخاصة بهم) حتى ان تظهر قائمة، وعند النقر على رمز الوجه المبتسم الموجود على الجانب الأيسر، تظهر لوحة “إضافة تفاعلات” عائمة. ويظهر بهذه اللوحة خمسة أقسام للرموز التعبيرية منها الوجوه والأشخاص والطبيعة والطعام وغيرهم.

لا توجد ميزة للبحث عن الرموز التعبيرية لذلك سيتعين على المستخدمين التمرير عبر القائمة الطويلة. ولكن لحسن الحظ، يوجد هناك وصفًا نصيًا من الأعلى.

تتوفر هذه الميزة على نظامي iOS وأندرويد، حيث يمكن للمستخدمين الضغط لفترة طويلة على أي رسالة لرؤية رمز “إضافة رد فعل”.