يبدو ان تطبيق Hangout Chat سيحصل على تفاعلات اجتماعية من خلال الرموز التعبيرية، حيث قد تم طرح هذه الميزة الجديدة الآن على كل من إصدار الويب وإصدار الهاتف.
تمثل الرموز التعبيرية التفاعلية عنصرًا أساسيًا في جميع تطبيقات التواصل الحديثة تقريبًا، من تطبيق Slack إلى Messenger وiMessage.
تعتبر الرموز التعبيرية بالأخص وسيلة ممتعة وفعالة لشرح الأفكار والمشاعر بدقة لمساعدتك على بناء علاقات شخصية أقوى، كما أنها طريقة سريعة للتفاعل بشكل سريع وخلاق مع الرسائل التي لا تحتاج إلى ان يتم الرد عليها نصيًا، كما أصبح الكثير منا يستخدمها كطريقة سريعة لإجراء استطلاعات الرأي.
وتتيح لك التفاعلات إمكانية الرد بشكل سريع وإبداعي على أي رسالة لإظهار الدعم أو الفكاهة أو التعاطف، فعلى سبيل المثال، يمكنك استخدامها للاحتفال بخبر سار أو الافصاح عن شيء أو إجراء استطلاع رأي سريع أو المزيد من ذلك.
وعلى الويب، يمكن للمستخدمين المرور فوق الرسائل (بما في ذلك الرسائل الخاصة بهم) حتى ان تظهر قائمة، وعند النقر على رمز الوجه المبتسم الموجود على الجانب الأيسر، تظهر لوحة “إضافة تفاعلات” عائمة. ويظهر بهذه اللوحة خمسة أقسام للرموز التعبيرية منها الوجوه والأشخاص والطبيعة والطعام وغيرهم.
لا توجد ميزة للبحث عن الرموز التعبيرية لذلك سيتعين على المستخدمين التمرير عبر القائمة الطويلة. ولكن لحسن الحظ، يوجد هناك وصفًا نصيًا من الأعلى.
تتوفر هذه الميزة على نظامي iOS وأندرويد، حيث يمكن للمستخدمين الضغط لفترة طويلة على أي رسالة لرؤية رمز “إضافة رد فعل”.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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