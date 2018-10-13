حقق متجر أبل للتطبيقات App Store خلال الربع الثالث العديد من النتائج الإيجابية، خاصة بالمقارنة مع متجر Google Play المملوك لجوجل، فوفقا لـ Sensor Tower، ففى الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، استحوذ متجر تطبيقات أبل على أرباح تبلغ 12 مليار دولار فى جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى فيعد هذا أعلى بنسبة 94٪ من مبلغ 6.2 مليار دولار الذى حققه متجر Google Play المملوك لجوجل خلال نفس فترة الثلاثة أشهر، وبالنسبة إلى متجر "بلاي ستور"، زادت هذه النسبة بنسبة 21.5٪ عن إجمالى الربع الثالث من عام 2017.

وقد حقق كلا المتجرين إيرادات تبلغ حوالى 18.2 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاع بمقدار 22.7٪ عن مبلغ 14.8 مليار دولار التى حققوها معًا فى الربع الثالث من عام 2017.

وفى نفس السياق، ارتفاع عدد تنزيلات التطبيقات على نظامى iOS وAndroid خلال الربع الثالث بنسبة 10.9٪ على أساس سنوى على مستوى العالم، مقارنةً بعدد عمليات التثبيت التى بلغت 24.4 مليار العام الماضى، وبفضل الزيادة فى مبيعات أجهزة أندرويد منخفضة التكلفة فى البلدان النامية، بلغ إجمالى تنزيلات التطبيقات من متجر Google Play 19.5 مليار، وهو أعلى بكثير من 7.6 مليار تطبيق تم تثبيتها من App Store.