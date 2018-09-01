سوني تكشف عن سماعات أذن لاسلكية مضادة للمياه

طورت شركة سوني زوج جديد من سماعات الأذن اللاسلكية للاعبين تسمى WF-SP900، ومن مميزاتها أنها مقاومة للمياه، وصممت بشكل مريح للاستخدام.
تحتوي هذه السماعات على الكثير من المميزات ومنها دعمها لتقنية NFC بجانب البلوتوث، وفي الواقع تسعى سماعات WF-SP900 لمنافسة سماعات Gear IconX2018 من سامسونج، وسماعات AirPods من آبل.
ومن المقرر أن تبدأ عملية بيعها في نوفمبر بتكلفه تبلغ 352$ في المملكة المتحدة، لكن حتى الأن لا توجد معلومات حول تكلفة بيعها في الولايات المتحدة.
والجدير بالذكر أن سامسونج قامت بالكشف عن الكثير من المنتجات السمعية في مؤتمر IFA لهذا العام.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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