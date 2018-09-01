سوني تكشف عن سماعات أذن لاسلكية مضادة للمياه

طورت شركة سوني زوج جديد من سماعات الأذن اللاسلكية للاعبين تسمى WF-SP900، ومن مميزاتها أنها مقاومة للمياه، وصممت بشكل مريح للاستخدام.

تحتوي هذه السماعات على الكثير من المميزات ومنها دعمها لتقنية NFC بجانب البلوتوث، وفي الواقع تسعى سماعات WF-SP900 لمنافسة سماعات Gear IconX2018 من سامسونج، وسماعات AirPods من آبل.

ومن المقرر أن تبدأ عملية بيعها في نوفمبر بتكلفه تبلغ 352$ في المملكة المتحدة، لكن حتى الأن لا توجد معلومات حول تكلفة بيعها في الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن سامسونج قامت بالكشف عن الكثير من المنتجات السمعية في مؤتمر IFA لهذا العام.