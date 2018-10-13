بدأ مؤتمر هواوي كونكت 2018 الخاص بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولم تتوقف الشركة عن طرح التقنيات والخدمات الجديدة التي ستوفرها للمستخدمين في أنحاء العالم، ولا عن إعلان الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الكبرى.

وقد أعلنت هواوي عن إطلاقها منصة أطلس للحوسبة الذكية Atlas Intelligent Computing Platform والتي ستُلهب مستقبل الذكاء الاصطناعي بقدرات حوسبة هائلة بحسب الشركة.

وتقوم منصة أطلس على دمج العديد من المنتجات معًا، لا سيما الأجهزة والبطاقات ومراكز البيانات المختلفة، مما يساهم في بناء بنية تحتية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر هذه المنصة بمثابة نقلة كبيرة في المجال لتساهم في دمج سلسلة أجهزة أطلس التي أطلقتها الشركة في 2017 والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والمنصة الجديدة ستقوم على ربط تلك الأجهزة لمنحها قدرات أكبر من خلال تسريع حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها.