الصين تُطلق قمرين صناعيين لاستخدامهما في مراقبة بيئة الفضاء

أطلقت الصين، اليوم الاثنين، صاروخ "لونج مارش-4 سي" وعلى متنه قمرين صناعيين، لاستخدامهما في مراقبة بيئة الفضاء.

وأوضح مركز "جيوتشوان" لإطلاق الأقمار الصناعية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن الصاروخ انطلق من المركز في شمال غربي الصين، وأرسل القمرين الصناعيين "شييآن-20 أيه" و"شييآن-20 بي" في مدار محدد مسبقا.

وأشار المركز إلى أن هذه الرحلة الفضائية تعد رقم 454 التي تقوم بها سلسلة صواريخ "لونج مارش"