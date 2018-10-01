تعرف على مواصفات وسعر أجهزة تلفاز mi led pro الجديدة

أعلنت شركة Xiaomi عن أحدث أجهزة التلفازMi LED Pro، والتي تأتي بسعر يبدأ من 206 دولار، وهم Mi LED TV 4C Pro، و Mi LED TV 4A Pro وأيضاً Mi LED TV 4 Pro.

يعد جهاز Mi LED TV 4C Pro الإصدار الأقل في التكلفة بين الإصدارات الأخرى، حيث يقدم من Xiaomi بسعر 206 دولار.

ويتميز هذا الإصدار بحجم شاشة 32 إنش، مع جودة عرض 1368 في 768 بيكسل، مع توقعات بإستخدام Xiaomi لوحات VA في الجهاز.

كما يأتي مع مكبرات صوتية ستريو بقدرة 20W، مع تقنية DTS-HD التي تدعم المستخدم بصوت محيطي، والجهاز يضم رقاقة معالج Cortex-A53 في وحدة معالج رباعي الأنوية، مع كارت شاشة Mali-450 GPU.

ويتميز جهاز Mi LED TV 4C Pro بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 8 جيجا بايت، وفي مواصفات الإتصال يدعم الجهاز 3 من منافذ HDMI، مع 2 من منافذ USB، ومنفذ Ethernet، وأخر ليدعم الصوتيات 3.5 مم، كما يدعم جهاز التلفاز الإتصال مع شبكات Wi-Fi 802.11n، والبلوتوث 4.0.

ويتميز هذا الإصدار بحجم شاشة 49 إنش، في شاشة LCD مميزة بجودة عرض 1920 في 1080 بيكسل، وفي نظام الصوتيات يقدم جهاز Mi LED TV 4A Pro مكبرات صوتية ستريو بقدرة 20W، مع DTS-HD.

كما تقدم Xiaomi هذا الإصدار مع رقاقة المعالج ذاتها المستخدمة في جهاز 4C Pro، مع نفس مواصفات الإتصال التي تأتي في 4C Pro.

يختلف Mi LED TV 4A Pro في مواصفات الذاكرة العشوائية، حيث يدعم الجهاز ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 8 جيجا بايت، ويقدم من Xiaomi بسعر 413 دولار.

ويأتي جهاز تلفاز Mi LED TV 4 Pro مع حجم شاشة 55 إنش، كما يتميز جهاز Mi LED TV 4 Pro بجودة عرض 3840 في 2160 بيكسل.

كما يدعم جهاز تلفاز Mi LED TV 4 Pro تقنية HDR-10، مع نظام صوتيات في مكبرات بقدرة 16W.

يستخدم جهاز Mi LED TV 4 Pro رقاقة المعالج ذاتها المستخدمة في الإصدارات الأخرى لكن مع تغيير في وحدة المعالجة المركزية، كما يدعم الجهاز كارت شاشة Mali-T830 GPU.

في مواصفات الذاكرة العشوائية يأتي جهاز Mi LED TV 4 Pro بذاكرة 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت أيضاً.

للإتصال يدعم جهاز التلفاز شبكات Wi-Fi 802.11n بنطاق مزدوج، مع المواصفات ذاتها للإتصال المميزة للإصدارات الأخرى.

تصميم جهاز Mi LED TV 4 Pro مميز بالحجم النحيف بسماكة 4.9مم، وتقدمه Xiaomi بسعر 689 دولار.

Xiaomi تقدم الإصدارات الثلاثة مع واجهة مستخدم PatchWall UI التي ترتكز على نظام تشغيل Android 8.1 Oreo، كما تدعم الأجهزة متجر Google Play، لتثبيت بعض من تطبيقات الأندوريد.

من المقرر أن يتوفر كلاً من جهازي Mi LED TV 4C Pro وMi LED TV 4A Pro في أمازون و Mi.com بدءاً من 9 من أكتوبر، كما يتوفر جهاز Mi LED TV 4 Pro على كلاً من Flipkart و Mi.com بدءاً من 10 من أكتوبر.