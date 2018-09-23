قدمت شركة Logitech أحدث إصدار لها من لوحات المفاتيح، حيث تأتي K600 بتصميم يدعم مستخدمي أجهزة التلفاز الذكية.

على عكس أغلب الإصدارات التي تطلق من لوحات المفاتيح التي تستهدف أجهزة الحاسب المكتبي، تأتي لوحة K600 اليوم لأجهزة التلفاز الذكية.

تقدم Logitech لوحة مفاتيح K600 الجديدة بتصميم trackpad combo صغير الحجم، لدعم مستخدمي أجهزة التلفاز الذكية في البحث السريع دون الحاجة إلى إستخدام وحدة التحكم للبحث عن الروابط على شبكة الأنترنت.

تشير Logitech إلى أن لوحة مفاتيح K600 لن تتوافق في العمل مع كل أجهزة التلفاز الذكية، إلا أنها تتوافق في العمل مع الكثير من إصدارات LG، سامسونج، Sony 4K من أجهزة التلفاز الذكية التي أطلقت منذ عام 2016 وحتى الآن.

يمكن أيضاً للوحة مفاتيح K600 أن تتوافق في العمل مع أجهزة الأندوريد، iOS، Mac، أو أيضاً أجهزة Windows، حيث يمكن لزر مخصص في لوحة المفاتيح أن يعمل على تغيير الإقتران عبر البلوتوث من أجهزة التلفاز إلى أحد هذه الأجهزة.

لوحة K600 تتوفر الآن للمستخدمين بسعر 70 دولار، حيث تعد إختيار جديد متاح لمن يبحث عن لوحة مفاتيح للتصفح على شاشة التلفاز الذكية.