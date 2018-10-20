لينوفو تعلن عن الهاتفين الجديدين s5 pro و k5 pro

قامت شركة لينوفو بالإعلان رسميا عن هاتفين جديدين وهما Lenovo S5 Pro و Lenovo K5 Pro ويأتى كلا منهما بإمكانيات رائعة متوسطة وأسعار مناسبة للجميع حيث تركز لينوفو على الفئة المتوسطة وتهتم بالكاميرات والبطارية وهذه من أهم المواصفات التى يبحث عنها المستخدمين اليوم عند شراء هاتف جديد وإليكم مواصفات الهاتفين:

الهاتف Lenovo S5 Pro:

- شاشة LCD بحجم 6.2 بوصة وبدقة FullHD.

- معالج ثماني النوى Snapdragon 636.

- رامات 6 جيجا بايت.

- ذاكرة داخلية بحجم 64 أو 128 جيجا بايت قابلة للتوسع عن طريق MicroSD.

- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل و 20 ميجابكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.

- بطارية بسعة 3500 ملى أمبير تدعم تقنية الشحن السريع.

- مكبرات صوتية مزدوجة في الأمام.

- مستشعر بصمات الأصابع في الجهة الخلفية.

- نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1 مع واجهة ZUI الخاصة بالشركة.

- السعر 190 دولار لنسخة رامات 6 جيجا بايت ذاكرة داخلية بحجم 64 جيجا بايت.

أما الهاتف Lenovo K5 Pro:

- شاشة LCD بحجم 6 بوصة وبدقة +FullHD.

- معالج ثماني النوى Snapdragon 636.

- رامات 4 أو 6 جيجابايت.

- ذاكرة داخلية بحجم 64 أو 128 جيجابايت قابلة للتوسع عن طريق MicroSD.

- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل و 5 ميجابكسل.

- كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل و 5 ميجابكسل.

- بطارية بسعة 4050 ملى أمبير تدعم تقنية الشحن السريع.

- مكبرات صوتية مزدوجة في الأمام.

- مستشعر بصمات الأصابع في الجهة الخلفية.

- نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1 مع واجهة ZUI الخاصة بالشركة.

- السعر 145 دولار لنسخة رامات 4 جيجابايت ذاكرة داخلية بحجم 64 جيجابايت و190 دولار لنسخة رامات 6 جيجابايت ذاكرة داخلية بحجم 128 جيجابايت.