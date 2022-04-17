تراجع تسعير أول تغريدة لمؤسس تويتر بأكثر من 99%

تراجع تسعير أول تغريدة لمؤسس تويتر جاك دورسي بأكثر من 99% إلى 14 ألف دولار فقط بعد أن تم بيعها العام الماضي كرمز غير قابل للاستبدال أو NFT مقابل 2.9 مليون دولار. جاء هذا التراجع بعد أن عرض الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك شراء تويتر مقابل 43 مليار دولار. كان المالك للتغريدة قد أدرجها في سوق Opensea المتخصص ببيع الـ NFTs الأسبوع الماضي، متوقعًا بيعها مقابل 50 مليون دولار على الأقل. ويشهد سوق الرموز غير القابلة للاستبدال أو الـ NFTs تراجعاً في الأشهر الأخيرة، إذ بلغ إجمالي المبيعات الشهرية العالمية لـ NFTs نحو 5 مليارات دولار حتى أغسطس الماضي، ولكن انخفضت المبيعات إلى 2.4 مليار دولار في مارس الماضي.