مايكروسوفت تطرح التحديث الرئيسي التالي لنظام ويندوز 10 قريبا

تستعد شركة مايكروسوفت لطرح التحديث الرئيسي التالي لنظامها التشغيلي ويندوز 10، ومن المفترض أن يصل في أكتوبر المقبل، وسيتم الإعلان عنه خلال فعاليات معرض برلين التجاري IFA 2018.

وتعتبر الشركة نظام ويندوز 10 بمثابة خدمة أكثر من كونه نظام تشغيلي، مما يسمح لها بمتابعة إضافة التحسينات والتغييرات.

ومن المفترض أن يتضمن التحديث عددًا من الميزات الجديدة للأجهزة مثل حافظة سحابية جديدة تتم مزامنتها عبر الأجهزة ومتصفح ملفات بثيم داكن وأداة اقتصاص محدثة وإصدار جديد من تطبيق المفكرة، بالإضافة إلى إدخال تحسينات على متصفح الويب إيدج Microsoft Edge ومعلومات الأداء في شريط ألعاب إكس بوكس Xbox.

وتأتي تسمية التحديث الجديد بعد إطلاقها التحديث الرئيسي المسمى Windows 10 April 2018 في وقت سابق من هذا العام.

ويتوقع أن تستكمل مايكوسوفت تطوير تحديث أكتوبر Windows 10 October 2018 Update بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول، ويجب توفيره لمطوري ويندوز ضمن برنامج ويندوز إنسايدر Windows Insiders في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول، على أن يكون متاحًا بعد ذلك للمستهلكين العادين.

وأصدرت مايكروسوفت خمس تحديثات رئيسية لنظام ويندوز 10 حتى الآن هي تحديث شهر نوفمبر/تشرين الثاني وتحديث الذكرى السنوية وتحديث المبدعين Creators وتحديث Fall Creators وتحديث شهر أبريل/نيسان 2018، ويتيح برنامج ويندوز إنسايدر لمشتركيه الاستفادة من الميزات التجريبية الجديدة قبل وصولها إلى بقية الأجهزة عبر النسخ المستقرة.

وقالت مايكروسوفت إنها ستكشف عن تفاصيل إضافية عندما نقترب من موعد الإصدار، وكما هو الحال دائمًا، فإن تنزيل التحديث سوف يكون مجاني لمستخدمي ويندوز 10 الحاليين، والذين سوف يحصلون عن تجربة التقاط شاشة محسنة وتحديثات لمنصة ويندوز للواقع المختلط، بما في ذلك دعم المزيد من التجارب المشابهة لتجارب الواقع المعزز والقدرة على استخدام النظارة بدون شاشة.