تحذيرات من ثغرة برمجية خطيرة في أنظمة ويندوز

حذّرت شركات مهتمة بالأمن السيبراني من وجود ثغرة برمجية قد تستغل لاختراق أنظمة ويندوز في الحواسب وتبعا لبعض مواقع الإنترنت فإن خبراء من شركة Positive Security المختصة بالأمن السيبراني تمكنوا من اكتشاف ثغرة برمجية خطرة من نوع " drive-by" في أنظمة "ويندوز-10" و "ويندوز-11" يمكن استغلالها في اختراق تلك الأنظمة والوصول إلى بيانات الأجهزة العاملة فيها وأشار الخبراء في الشركة المذكورة إلى أنهم نبهوا مايكروسوفت بوجود تلك الثغرة، وبدورها قامت الأخيرة بإصدار تحديثات برمجية لأنظمة تشغيلها، لكن تلك التحديثات لم تعالج الثغرة بالشكل المطلوب تبعا لهم، كما أن مايكروسوفت لم تطلق أي تصريحات رسمية عن هذه الثغرة للمستخدمين، بل حاولت إصلاحها بهدوء.

كما نوه الخبراء بأن الثغرة المذكورة يمكن أن تساعد على اختراق أنظمة ويندوز في حال دخول المستخدم إلى مواقع غير آمنة عبر الإنترنت، لذا نصحوا المستخدمين بتصفح المواقع الآمنة والمعروفة عبر الإنترنت حاليا لحين إصدار مايكروسوفت تحديثات تعالج المشكلة كليا وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت قد أطلقت العديد من التحديثات الأمنية لأنظمة وينوز بعد أن أعلنت عن اكتشاف العديد من الثغرات الخطرة فيها مثل ثغرة PrintNightmare البرمجية في خدمات Windows Print Spooler، حتى أنها أطلقت تحديثات لأنظمة "ويندوز-7" التي كانت قد توقفت عن دعمها برمجيا.