أوضح مقطع فيديو جديد نشره خوسيه رودريجيز مكتشف ثغرات نظام ios، بـأن هناك ثغرة يمكن استغلالها لاختراق نظام iOS 12 الجديد، ويُمكن الهاكرز من رؤية كل ما بداخل الهاتف من صور وأرقام، وفقا لموقع أمريكي شهير.
تتطلب العملية استخدام ميزة VoiceOver، والتي تقرأ بصوت مرتفع ما يظهر على شاشة الهاتف، كما يجب أن يمتلك الهاكر هاتفًا ثانيًا يستخدم لإجراء مكالمة هاتفية وإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المستهدف، مما يتيح له الوصول إلى جهات الاتصال والصور الخاصة عن طريق تجاوز رمز المرور.
ويمكن استغلال هذه الطريقة لتجاوز رمز المرور على أي هاتف أيفون يعمل بنظام التشغيل iOS 12، لكن يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم من هذه الحيلة، عن طريق منع الوصول إلى سيرى من شاشة القفل.
وللقيام بذلك، كل ما عليك هو الانتقال إلى الإعدادات ثم Face ID & Passcode وتحت القائمة التي تظهر باللون الأحمر "السماح بالوصول عند القفل"، قم بتعطيل Siri.
أما إذا كان لديك هاتف أيفون يحتوي على Touch ID، فانتقل إلى الإعدادات ثم Touch ID ورمز المرور واتجه إلى "السماح بالوصول عند قفل القائمة" لتعطيل Siri.
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