خلال 12 ساعة سوني تشهد طلبا كبيرا على playstation 5

أعلن رئيس قسم الألعاب بشركة سوني Sony، "أن الشركة تشهد طلبا كبيرا جدا على منصة الألعاب الجديدة PlayStation 5 من خلال طلبات الحجز المسبق".ويسارع المستخدمون للحصول على الجيل التالي من منصة الألعاب الشهيرة بلاي ستشن والتي من المقرر إطلاقها في 12 نوفمبر القادم، وفقا لما ذكره موقع "gsmnigeria".

وأوضح جيم رايان Jim Ryan، الرئيس التنفيذي لشركة Sony Interactive Entertainment، في مقابلة قائلا: "إن شركة التقنية اليابانية باعت وحدات PlayStation 5 في أول 12 ساعة بالولايات المتحدة من خلال الطلبات الأولية ما يعادل ما تم بيعه من المنصة السابقة بلاي ستيشن 4، في أول 12 أسبوعا الأولى".

وتهدف سوني إلى إقناع مستخدميها بالترقية إلى أجهزتها الجديدة لتشغيل ألعاب جديدة، مثل: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales، مع قدرات محسنة في الرسومات، والصوت عبر ذراع التحكم الجديدة.وخلال المدة السابقة، أنشأت سوني شبكة من الاستوديوهات الداخلية التي تنتج عناوين حصرية، ومن ذلك: Ghost of Tsushima من استديو Sucker Punch Productions، وذلك بهدف منافسة منصات أخرى، مثل Xbox Series X من مايكروسوفت.

الجدير بالذكر أن منصة بلايستشن 5 PlayStation 5 أو PS5، تحتوي على أكثر من 4000 لعبة والتى من أبرزها Kena: Bridge of Spirits و لعبة Village: Resident Evil، وفي نفس الوقت تقوم المنصة بتشغيل ألعاب الإصدار السابق PlayStation 4 التي باعت منه سوني أكثر من 100 مليون وحدة منذ إطلاقها.