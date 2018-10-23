قدمت شركة جوجل اعتذارها لمشتركي خدمة يوتيوب المدفوعة YouTube TV بعد توقف منصتها عن العمل بشكل كامل قبل أيام لمدة تقترب من الساعتين، وقالت أنها ستمنح المشتركين في خدمتها أسبوعًا مجانيًا بعد هذا التوقف كتعويض، وهو الحال مع مشتركي خدمتها المدفوعة الأخرى YouTube Music.

وقالت الشركة في رسالة أرسلتها للمشتركين "نحن آسفون بسبب الخلل الغير متوقع الذي أثر على توقف الخدمة في 16 أكتوبر". وأضافت "نحب التلفزيون كما تحبوه، وهدفنا هو أن نتأكد من إمكانية وصولكم لجميع العروض والأحداث التي تهمكم في أي وقت ومكان. ولجعل هذا ممكنًا، فإننا سنمنحكم أسبوع مجاني للخدمة".

وتعتبر قيمة الأسبوع المجاني ما يقارب 10$، وبحسب الشركة فإن المشترك يستطيع الحصول عليها يوم 25 أكتوبر الساعة 9:50 صباحًا من خلال تعبئة الطلب المرفق وارساله للشركة.