غوغل تُواجه غرامة مالية تَبلُغ 2.4 مليار دولار لانتهاكها قوانين المُنافسة الأوروبية

أعلنت شركة سويدية أنها ستقاضي شركة جوجل للحصول على تعويض بقيمة 2.4 مليار دولار بسبب تلاعبها بنتائج البحث عن منتجات التسوق عبر شبكة الإنترنت، وتفضيل الشركات التابعة لها على غيرها من المنافسين، في انتهاك لقوانين المنافسة الأوروبية. وأعلنت الشركة السويدية، التي تحمل اسم بريس رانر في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أنها سوف ترفع دعوى قضائية ضد شركة جوجل أمام محكمة في استكهولم حتى تتمكن من الحصول على التعويض المناسب مقابل انتهاكات الشركة، التي تسببت في حدوث أضرار بالغة بالشركات المنافسة لها في ضوء الحكم الصادر في هذا الصدد من المفوضية الأوروبية، الذي تضمن اتهام شركة جوجل بانتهاك قوانين حماية البيانات الأوروبية وقيامها بتفضيل منتجات لشركات تابعة لها في محرك جوجل للتسوق على حساب منتجات الشركات أخرى.

وكانت المحكمة التابعة للمفوضية الأوروبية قد تولت التحقيقات في القضية المرفوعة ضد جوجل على مدار السنوات السبع الماضية، وتوصلت إلى الحكم بغرامة تقدر قيمتها بـ7. 2 مليار دولار، وهي الأكبر من نوعها ضد الشركة التي بدورها استأنفت الحكم في شهر نوفمبر الماضي، إلا أن المحكمة العامة الأوروبية أيدت الحكم؛ الأمر الذي دفع الشركة الأمريكية إلى استئناف الحكم أمام أكبر المحاكم الأوروبية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة السويدية، مايكل ليندال، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط إن شركته ستقاضي جوجل مقابل خسائرها في السوقين البريطانية والسويدية على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية وحتى الوقت الراهن؛ بسبب سيطرة شركة جوجل على محركات البحث الخاصة بالتسوق، الذي أكد أنها لا تزال تتبع هذه السياسات غير القانونية حتى الآن.