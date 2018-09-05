خرائط جوجل تقدم ميزة جديدة للمستخدمين

تقدم خرائط جوجل ميزة جديدة للمستخدمين، وهي إستبدالها علامة التبويب "القيادة والعبور" بعلامة تبويب جديدة تسمى "التنقل"، وعند الضغط على خيار "التنقل"، سيظهر للمستخدمين خيارين "للعمل" و "إلى المنزل"، وجاء هذا وفقًا لتقرير صادر عن Android Police.

ويقال إن واجهة المستخدم في خرائط جوجل ستعرض مسارًا مقترحًا للخيار المختار سواء كان "إلى المنزل" أو "إلى العمل"، ولاختيار طرق بديلة، توفر خرائط جوجل خيارًا في الجزء السفلي من واجهة الخرائط حيث يمكن للمستخدمين الاختيار.

ويمكن العثور على خيارات التنقل ضمن قائمة خرائط جوجل مع صور القمر الصناعي وخيارات أخرى، ومع ذلك، هذه الميزة محدودة ومتاحة لمستخدمين محددين فقط، ومن المتوقع أن تطرح جوجل ميزة "التنقل" للجمهور بشكل تدريجي.