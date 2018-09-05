خرائط جوجل تقدم ميزة جديدة للمستخدمين

تقدم خرائط جوجل ميزة جديدة للمستخدمين، وهي إستبدالها علامة التبويب "القيادة والعبور" بعلامة تبويب جديدة تسمى "التنقل"، وعند الضغط على خيار "التنقل"، سيظهر للمستخدمين خيارين "للعمل" و "إلى المنزل"، وجاء هذا وفقًا لتقرير صادر عن Android Police.
ويقال إن واجهة المستخدم في خرائط جوجل ستعرض مسارًا مقترحًا للخيار المختار سواء كان "إلى المنزل" أو "إلى العمل"، ولاختيار طرق بديلة، توفر خرائط جوجل خيارًا في الجزء السفلي من واجهة الخرائط حيث يمكن للمستخدمين الاختيار.
ويمكن العثور على خيارات التنقل ضمن قائمة خرائط جوجل مع صور القمر الصناعي وخيارات أخرى، ومع ذلك، هذه الميزة محدودة ومتاحة لمستخدمين محددين فقط، ومن المتوقع أن تطرح جوجل ميزة "التنقل" للجمهور بشكل تدريجي.
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خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل
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