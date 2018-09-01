اشتكى العديد من مستخدمي هواتف أيفون من وجود خطأ فى الإصدار التجريبى من نظام التشغيل iOS 12، والذى يتمثل فى أنهم حصلوا على تنبيه يحذرهم بأنهم بحاجة إلى التحديث إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل التجريبى، وعند البحث عنه لم يجدوا أى تحديث جديد نهائى.
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فإنه رغم سهولة تجاهل هذا التنبيه الكاذب، إلا أنه فى كل مرة يفتح فيها أحد المستخدمين هاتفه ستواجهه هذه الرسالة، وهو ما يمثل أمرا مزعجا، فيما كشفت المسرب الشهير Guilherme Rambo على حسابه على تويتر والذى أبلغ من خلاله عن الخطأ لأول مرة، أن هناك رمز فى نظام التشغيل iOS يحسب عند انتهاء صلاحية بنية معينة من نظام التشغيل، استنادًا إلى التاريخ، ويبدو أنه وفقا للبرنامج قد انتهى وقت الإصدار الحالى تقريبا، مما دفعه أن يطلب من المستخدمين تحديثا، إلا أن شركة أبل لم تقدم أى تحديث جديد حتى الآن.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الإصدار الرسمى من نظام التشغيل iOS 12 فى غضون أسابيع قليلة، حيث أعلنت شركة أبل عن عقد حدثها الرسمى فى 12 سبتمبر المقبل، والذى من المنتظر أن تكشف خلاله عن أحدث إصدار من نظام تشغيل الهاتف المحمول إلى أجهزة iPhone وiPad بعد بضعة أيام.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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