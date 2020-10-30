مايكروسوفت تعلن اكتشاف هجمات إلكترونية قامت بها جهة مرتبطة بإيران لجمع معلومات استخباراتية

قالت مايكروسوفت، الخميس، إنها اكتشفت وحاولت وقف سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي تحركها جهة فاعلة مرتبطة بـ "إيران".

وأكدت مايكروسوفت أن الهجمات استهدفت أكثر من 100 شخصية بارزة من المقرر أن يشاركوا في مؤتمر ميونخ للأمن وقمة مجموعة الفكربالسعودية.