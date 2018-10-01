اكتشاف عيب جديد في iphone xs max يثير غضب المستخدمين

اشتكى متسخدمو هواتف iPhone XS من وجود مشكلة كبيرة بهواتفهم، فعند التقاط صورة بالكاميرا الأمامية تظهر وجوهم بدون تجاعيد أو خطوط، وتبدو مثالية أكثر من اللازم، مما يجعل البعض يشعر بأن الصور بها تعديل، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.

ويبدو أن هذا التأثير الغامض موجود أيضًا في هاتف iPhone XS Max ، والذي يحتوى على نفس الكاميرا الأمامية تمامًا مثل جهاز iPhone XS.

وحتى الآن، ليس واضحًا تمامًا ما هو هذا التأثير أو التقنيات التي دعمتها أبل بالكاميرا، إذ رفض متحدث باسم الشركة الأمريكية التعليق على التقرير، ولكن من الممكن أن يكون ذلك نتيجة كاميرا هاتفى iPhone XS و XS Max التي تمت ترقيتها، والتى تتضمن ميزات الحد من الضوضاء، إذ تزيل هذه المزايا بعض التشويه البصري الموجود في الصور عالية الدقة، من خلال تخفيف عناصر معينة في الصورة، خاصة في الظروف الأكثر القتامة.

ومع ذلك، يقول بعض المستخدمين إن ذلك ينتج عنه تأثيرًا غير مرغوب فيه يترك وجوههم تبدو مثل الدمية أو التمثال البلاستيكي.