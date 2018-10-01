اكتشاف عيب جديد في iphone xs max يثير غضب المستخدمين

اشتكى متسخدمو هواتف iPhone XS من وجود مشكلة كبيرة بهواتفهم، فعند التقاط صورة بالكاميرا الأمامية تظهر وجوهم بدون تجاعيد أو خطوط، وتبدو مثالية أكثر من اللازم، مما يجعل البعض يشعر بأن الصور بها تعديل، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.
ويبدو أن هذا التأثير الغامض موجود أيضًا في هاتف iPhone XS Max ، والذي يحتوى على نفس الكاميرا الأمامية تمامًا مثل جهاز iPhone XS.
وحتى الآن، ليس واضحًا تمامًا ما هو هذا التأثير أو التقنيات التي دعمتها أبل بالكاميرا، إذ رفض متحدث باسم الشركة الأمريكية التعليق على التقرير، ولكن من الممكن أن يكون ذلك نتيجة كاميرا هاتفى iPhone XS و XS Max التي تمت ترقيتها، والتى تتضمن ميزات الحد من الضوضاء، إذ تزيل هذه المزايا بعض التشويه البصري الموجود في الصور عالية الدقة، من خلال تخفيف عناصر معينة في الصورة، خاصة في الظروف الأكثر القتامة.
ومع ذلك، يقول بعض المستخدمين إن ذلك ينتج عنه تأثيرًا غير مرغوب فيه يترك وجوههم تبدو مثل الدمية أو التمثال البلاستيكي.
GMT 22:07 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبرمايكروسوفت ستوقف دعم سكايب 7.0 الكلاسيكي مع بداية نوفمبر
GMT 21:53 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبرمميزات تحديث أكتوبر "Version 1809" الخاص بنظام ويندوز 10
GMT 21:45 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبرمايكروسوفت تجلب ميزة جديدة لتطبيق SwiftKey
GMT 21:33 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبرأبل تطلق إعلان جديد للترويج لهواتفها iPhone XS و XS Max
GMT 21:20 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبرتعرف على مواصفات وسعر أجهزة تلفاز Mi LED Pro الجديدة
تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
أرسل تعليقك