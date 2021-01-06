قالت شركة فيس بوك المالكة لمنصة انستجرام، أن المنصة تختبر ميزة جديدة ستجعل من السهل على المستخدمين عرض القصص على سطح المكتب، ووفقًا لتقرير صادر عن Engadget ، يعرض انستجرام بالفعل القصص في دائرة جديدة، ويقول تقرير Engadget: "لا يزال التنقل كما هو - يمكنك النقر يدويًا على القصص أو السماح لها بالتشغيل تلقائيًا - ولكن أصبح من السهل الآن تتبع مكانك في قائمة الانتظار".

وبينما لم يتم الكشف عن عدد الأشخاص الذين شاركوا في هذه التجربة، إلا أن متحدثًا باسم الشركة ذكر أنها ظهرت لـ"مجموعة صغيرة" من المستخدمين الشهر الماضي، وحتى الآن، لم يتم تأكيد موعد طرحه للجمهور، وفي ذات السياق، أعلن انستجرام الشهر الماضي عن إصدار جديد من انستجرام Lite والإصدار الثاني من برنامج منشئي المحتوى "Born on Instagram" في برنامج "Facebook Fuel For India".

ويبلغ حجم تطبيق انستجرام Lite أقل من 2 ميجابايت وهو مصمم لتقديم تجربة انستجرام للهواتف ذات الذاكرة المنخفضة على وجه التحديد، وسيكون التطبيق متاحًا في Bangla وGujarati وIndian وKannada وMalayalam وMarathi وPunjabi وTamil وTelugu.وبخلاف ذلك، أعلنت أيضًا عن الإصدار الثاني من Born on Instagram، حيث تم الإعلان عن البرنامج في نوفمبر 2019 لاكتشاف المبدعين وتنميتهم وعرضهم من جميع أنحاء البلاد، والآن في الإصدار التالي، تم تكييف البرنامج لدمج الميزات الجديدة على انستجرام ، وخاصة Reels.