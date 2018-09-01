عقدت بالأمس شركة هواوي الصينية، مؤتمراً صحفيا في العاصمة الألمانية برلين وفي ذلك على هامش مشاركتها ضمن فعاليات معرض IFA 2018، وقام السيد ريتشارد يو الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين هواوي بالكشف رسميا عن معالج Kirin 980.
وأكد السيد ريتشارد بأن معالج كيرين 980 استغرق 3 سنوات من عمليات التطوير وتم تصنع المعالج وفق معيار 7 نانومتر، واشتمل على 6.9 مليارات ترانزستور ضمن شريحة بمساحة تبلغ 1 سم مربع، أي بزيادة وقدرها 1.6 مرة عن الجيل السابق من هذا المعالج.
وبالمقارنة مع عملية التصنيع (10 نانومتر)، فإن عملية التصنيع المتقدّمة (قياس 7 نانومتر) توفر أداءً محسّناً بنسبة 20٪ على مستوى منظومة المعالجة المتكاملة، فضلاً عن تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 40٪ في منظومة المعالجة.
ومن بين المميزات الأخرى المتوفرة في المعالج كيرين 980 دعم مودم شبكات 5G، كما يقدم قدرات أكبر للذكاء الاصطناعي AI يتدخل في كل شيء تقريباً بفضل اشتماله على وحدة معالجة مركزية عصبية مزدوجة NPU، كما تم تعزيز قدرات المعالج في الألعاب، وتم مقارنة الفريمات مع معالج سناب دراجون 845 وكان التفوق واضح لمصلحة معالج هواوي الجديد.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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