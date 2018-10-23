غادر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى السابق لشركة Oculus المملوكة الآن لفيسبوك عمله، إذ أعلن بريندان إيريبى، الذى عمل كمدير تنفيذى لشركة Oculus، أنه غادر شركة الواقع الافتراضى التى ساعد فى تأسيسها، واشترتها فيسبوك فى عام 2014.

وقال فى مشاركة على موقع فيسبوك "الآن، بعد ست سنوات سأترك الشركة وانتقل للعمل فى مكان آخر"، وأضاف "لقد حدث الكثير منذ اليوم الذى قمنا فيه بتأسيس" أوكولوس" فى يوليو 2012، ولم أكن أتخيل أبداً ما كنا سنحققه وإلى أى مدى سنصل".

ووفقًا لتقرير TechCrunch فإن "إيريبى" أصبح محبطًا بشكل متزايد من فريق التنفيذيين فى فيسبوك، خاصة بعد إلغاء إطلاق "Rift 2" الأسبوع الماضى، وهى سماعة واقع افتراضى تعمل بالاتصال مع الكمبيوتر، وقالت المصادر المقربة من الطرفين إن لدى "إيريبى" و"فيسبوك" آراء مختلفة اختلافًا جوهريًا حول مستقبل الشركة وهو ما دفعه للرحيل خاصة بعد أن تعمقت بينهم الخلافات.