أطلقت شركة مايكروسوفت إصدار خاص من جهازها Xbox One X والذى يأتى للمرة الأولى على الإطلاق باللون الأبيض، وذلك على غرار ما فعلته الشركة مع جهاز ألعاب Xbox One S، كما كشفت الشركة عن ذراع تحكم Elite باللون الأبيض أيضًا.
ووفقا لما جاء على المدونة الرسمية لمنصة إكس بوكس، فيأتى الجهاز الجديد بنفس المواصفات العادية لأجهزة Xbox One X، إلا أن الفارق الوحيد هو أنه يأتى باللون الأبيض فى القسم العلوي، كما يأتى مع ذراع تحكم عادية باللون الأبيض وأزرار باللون الأسود، وسيكون متاح بسعر 500 دولار للمستخدمين فى الولايات المتحدة فى الوقت الحالى.
ومن المنتظر أن يتم إطلاق الجهاز بشكل عالمى فى 14 نوفمبر المقبل، مع ملاحظة أنه سيأتى مع النسخة الأولية من لعبة Fallout 76، كذلك أطلقت شركة مايكروسوفت ذراع تحكم من نوع Elite اللاسلكى بإصدار خاص، والذى يأتى بشكل مختلف مع عدد من الإضافات مثل شكل أزرار التحكم ومكان الإمساك به، وسيأتى باللون الأبيض وبسعر 149 دولار.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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