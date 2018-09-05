إنستجرام تعمل على تطوير تطبيق مستقل خاص بالتسوق

خطوة جديدة من فيسبوك للعمل على تطبيق سيختص بأغراض التسوق وسيكون قائم بنفسه بعيدًا عن إنستجرام، والذي ربما يطلق عليه IG Shopping، حسب ما أفاد موقع The Verge، وسيسمح التطبيق الجديد للمستخدمين بتصفح العديد من المنتجات والبضائع والقدرة على شراءها مباشرة عبر الصفحات التجارية أو صاحب المنتج الذي يُتابعه المستخدم.
ويوجد في هذه اللحظة ما يزيد عن 25 مليون حساب خاص بالأعمال على منصة إنستجرام، يتم استخدامها لعرض المنتجات والتسويق والإعلانات المختلفة، من بينها 2 مليون حساب خاص بالمعلنين.
وقد صرح مدير العمليات في شركة فيسبوك في وقت سابق حول كون كل 4 من 5 حسابات للمستخدمين على إنستجرام تتابع على الأٌقل حساب واحد خاص بالأعمال، مما يعني إنشاء تطبيق مستقل لهذا الغرض سيوفر مكان مخصص لمثل هذه النشاطات المتزايدة الانتشار والشعبة على إنستجرام، وبالتالي ستزيد فرص الإيرادات أيضاً عبر الخدمات التي ستقدمها.
والجديد بالذكر أن الشركة لم تعلق على الموضوع للحظة، ولم يتم التنويه لوقت إطلاق التطبيق الجديد، والذي مازال تحت التطوير بالإضافة لكون هنالك احتمال لإلغاءه قبل إطلاقه، مما ينفيه بعض المقربين من عمليات التطوير هذه بقولهم أن إنستجرام تعتقد بأنها في بموقع جيد يسمح لها بالتمدد والتوسع في مجال التجارة الالكترونية.
GMT 21:12 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرخرائط جوجل تقدم ميزة جديدة للمستخدمين
GMT 20:54 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرهواوي تطرح واجهة التشغيل الجديدة EMUI 9.0
GMT 20:52 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرفيفو تطلق هاتفها الذكي "V11" مع بصمة مدمجة في الشاشة
GMT 20:50 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرتحديث "Android 9 Pie" متوفر لمستخدمي OnePlus 6
GMT 23:32 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرمايكروسوفت تطلق التحديث الجديد لـ"ويندوز 10"
خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل
أرسل تعليقك