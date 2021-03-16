يسجل الدردشات الصوتية.. اتهامات خطيرة توجه إلى تطبيق كلوب هاوس

وجّهت اتهامات خطيرة إلى تطبيق “كلوب هاوس” للدردشة الصوتية الرائد الجديد، بعدما اكتشف خبراء أمن سيبراني تسجيلهم تلك الدردشات.

وأوضح التقرير المنشور في موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن “كلوب هاوس” يتعامل حالياً مع مشكلات مرتبطة بخصوصية وسرية دردشات مستخدميه الصوتية.

وقال مسؤولو “كلوب هاوس” إنهم بصدد إجراء تحديثات وتغييرات، من شأنها معالجة تلك الشكاوى المرتبطة بتسجيل الدردشات الصوتية من قِبل طرف ثالث.

ومن المتوقع أن يتضمن التحديث الجديد على “كلوب هاوس” عدم طلب التطبيق الوصول إلى جهات اتصال الهاتف لدعوة الأشخاص إلى النظام الأساسي بعد الآن، حتى يتمكن التطبيق من طمأنة مستخدميه.

وسيستخدم “كلوب هاوس” بدلاً من ذلك إمكانية إضافة رقم الهاتف مباشرة، الذي يرغب في دعوته.

وقال رئيس الشركة المديرة لتطبيق كلوب هاوس، بول دافيدسون؛ إنه يمكن لكل مستخدم حالياً أن يطلب من الشركة حذف أي جهة اتصال قام بتحميلها فعليا.

وأشار إلى أن “كلوب هاوس” سيطرح أيضاً أدوات لتقييد تشغيل؛ للسماح لكل مستخدم بحذف جهات الاتصال بنفسه.